Promotion des exportations hors hydrocarbures : Ã©tablir une feuille de route

Une cinquantaine de contrats d’exportation ont été signés en 2018, lors des différents Salons des produits algériens organisés à l’étranger. C’est ce qu’a révélé, hier, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, à l’occasion de la rencontre nationale organisée au Centre international des conférences d’Alger, sous la thématique «Réussir les exportations, pour diversifier les ressources».

Cette rencontre a été l’opportunité pour établir une feuille de route à même de «parfaire» la stratégie nationale de l’exportation et de dresser le bilan des nombreuses expositions de produits algériens organisées à l’étranger au cours de cette année, et ce, dans le but d’en identifier les points positifs et négatifs.

M. Said Djellab a indiqué à cette occasion qu’au terme des trois dernières années (2016-2018), l’Algérie aura participé à une soixantaine de manifestations économiques et commerciales dans le cadre du programme officiel des foires et salons à l’étranger. Cela a permis aux entreprises nationales de participer à sept expositions spécifiques, 21 foires internationales et 32 salons spécialisés, totalisant plus de 1450 participations d’entreprises à ces événements, ce qui constitue une croissance importante en termes de taux de participation.

Le continent africain représente une part importante dans la participation algérienne aux foires et salons à l’étranger avec une présence dans 11 pays de notre espace continental, huit en Europe, six pays d’Asie, cinq pays arabes et trois d’Amérique.

«C’est donc à ce titre que l’Afrique tient une place importante dans cette nouvelle dynamique économique. En effet, entre 2019 et 2020, nous comptons organiser 25 salons des produits algériens dans des pays africains. Tous les pays du monde veulent placer leurs produits sur le marché africain. Il est temps que nous le fassions», a expliqué le ministre Evoquant cette rencontre, M. Djellab a souligné que le fait qu’elle soit placée sous le haut patronage du Président, Abdelaziz Bouteflika témoigne de son soutien «constant» et de son «profond» intérêt pour la diversification de l’économie nationale. «L’on ne peut parler réellement de nouvelles dynamiques sans rappeler le développement impressionnant des infrastructures que notre pays a connu ces 20 dernières années.

La stratégie nationale des exportations hors hydrocarbures en cours de finalisation permettra de lever l’ensemble des obstacles», a-t-il noté, affirmant à ce propos qu’une feuille de route sera établie à l’occasion de cette rencontre pour tenir compte des doléances des opérateurs et des professionnels nationaux. «L’année 2018 a été l’une des plus riches en termes quantitatifs et qualitatifs, au vu du nombre d’événements économiques et commerciaux auxquels notre pays a pris part et du nombre d’entreprises algériennes qui y ont participé, soit 839 contre 374 en 2017, ce qui représente une croissance de 124%», a révélé le ministre qui prévoit également, pour la même année, un montant des exportations hors hydrocarbures qui devrait se chiffrer entre 2 et 3 milliards dollars. «Nous espérons atteindre dans les prochaines années 10 milliards de dollars» a-t-il déclaré.

C’est ainsi qu’une nouvelle organisation a été pensée et mise en œuvre depuis juillet dernier, à travers la mise en place d’un comité interministériel doté d’un règlement intérieur pour déterminer les attributions et les missions conférées à chaque partie prenante. Dans ce même sillage, un programme biennal (2019-2020) de participation de l’Algérie aux manifestations commerciales à l’étranger vient d’être adopté pour la première fois dans le but de donner plus de «visibilité» à nos entreprises.

M. Djellab a conclu son allocution en assurant que l’année 2019 sera celle de la «promotion» des exportations algérienne hors hydrocarbures et que nos missions diplomatiques seront mobilisées pour cette cause. «Preuve en est, la présence aujourd’hui avec nous, lors de cette rencontre, du ministre des Affaires étrangères», a-t-il souligné.

Le programme de cet événement, qui a vu la participation de plusieurs ministres, s’est déroulé autour de cinq panels ayant trait respectivement à «la dynamique de promotion des exportations : expériences et témoignages», «l’accompagnement des entreprises algériennes à l’étranger», «logistique: les moyens disponibles et les défis d’exportation», «l’exportation des produits agricoles et alimentaires: les mesures prises pour la promotion de ce secteur» et enfin «l’exportation des services et les défis des entreprises débutantes».

Sami Kaidi