Conjoncture : Diversifier les activitÃ©s

Dans le domaine du développement économique, l’Algérie a misé gros sur les entreprises, relevant de différents secteurs, tels que l’industrie, l’agriculture et les services. L’agriculture occupe une place de choix dans la politique du gouvernement et vise à terme l’autosuffisance alimentaire. Dans le domaine de l’agriculture l’amélioration de la production s’est avérée salutaire pour le pays, qui, on l’a vu, s’est engagé à réduire progressivement sa dépendance aux importations. Il s’agit surtout de couvrir les besoins nécessaires pour atteindre l'autosuffisance, ce qui a poussé l'État à axer davantage sa politique sur ce secteur vital pour rehausser le niveau de sa production. Pour atteindre ces objectifs, l'État a annoncé un ensemble de mesures incitatives, pour soutenir la production et la transformation. À commencer par l’octroi des crédits pour accompagner la politique agricole, crédits destinés aux financements des producteurs. Cette amélioration dans la production et la transformation ne s’est pas faite sans contraintes majeures, liées aux difficultés pour les producteurs de trouver des débouchés commerciaux pour leur production, bien que l'on constate de nets progrès dans ce domaine, au cours de ces dernières années, à la faveur de l’encouragement à consommer la production locale. S’agissant des entreprises industrielles, celles-ci étaient en butte à l’épineux problème de solvabilité financière, tout comme elles étaient confrontées aux difficultés d’ordre stratégique, de développement commercial tant au niveau national qu’international. Pour contrer ces problèmes, des efforts ont été déployés pour placer le défi de l’innovation au cœur des politiques économiques et industrielles, surtout que les entreprises constituent un levier important dans le développement et la croissance économiques. Ces entreprises ont bénéficié d’une attention particulière de l’État, dans le cadre des politiques mises en place pour les aider à faire face à ces difficultés. Même les grandes entreprises étaient confrontées, depuis des années, à des problèmes chroniques de compétitivité qui se sont répercutés sur leur trésorerie et sur leur solvabilité. Ce sont des entreprises qui devraient constituer la locomotive de notre économie nationale, mais sans le soutien volontariste de l’État dont elles bénéficient, elles auraient disparu du paysage économique. Ainsi, le rôle de l’État demeure encore important dans la régulation économique, au regard de la dépendance des entreprises à la commande publique et du taux de financement de notre économie qui reste plus ou moins en deçà des ambitions affichées. À vrai dire, bien qu’il soit indéniable que les entreprises ne peuvent encore se passer des investissements publics, il n’en demeure pas moins qu’elles devraient tout de même s’atteler à conquérir de nouveaux marchés et de diversifier leurs activités. Dans ce sens, l’ambition de développer le commerce interafricain devrait constituer une opportunité réelle pour trouver de nouveaux marchés.

Farid Bouyahia