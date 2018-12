Des atouts et des contraintes

L’initiative de sortie de la dépendance aux hydrocarbures n’est pas un choix, mais une obligation qui s’impose à l’Algérie dans cette phase critique où les résultats à l’export, à la limite de 2 milliards de dollars, demeurent très faibles et en deçà de nos potentialités. Une orientation préconisée dans le cadre de l’approche du gouvernement pour amorcer la diversification de l’économie nationale et se diriger vers l’exportation comme objectif final.

Cette nécessité urgente pour le pays de se libérer de son statut de mono-exportateur et du risque de volatilité des cours des hydrocarbures a conduit les pouvoirs publics à adopter un nouveau modèle de croissance économique basé sur une vision plus pragmatique et autrement réfléchie par rapport au rôle de l’État régulateur dans une économie désormais véhiculée par des objectifs stratégiques et vitaux. Une conception qui suppose une ouverture sur l’initiative privée appelée à s’impliquer dans la démarche du gouvernement pour la croissance et le développement, une mise à niveau constante du cadre régissant le climat des affaires, l’organisation du marché national, et un soutien concret à la production locale.

L’acte d’exporter ne peut, dépendre, en fait, de simples mesures instantanées et conjoncturelle, mais d’actions projetées sur les moyen et long termes.

Dans cette optique, les institutions chargées de la promotion des exportations doivent jouer leur rôle d’accompagnateur, de même que les représentations diplomatiques sont censées assumer pleinement et impérativement leurs missions de promotion du produit national à l’extérieur.

Des aspects pris en charge dans le plan d’action pour la promotion de l’exportation des produits agricoles et la stratégie nationale de diversification des exportations. Une planification quinquennale intersectorielle cohérente assortie de mécanisme de suivi et d'évaluation, qui vise à encourager les exportations hors hydrocarbures, sur la base d’objectifs ciblés et chiffrés.

Un premier bilan de cette démarche sera ainsi élaboré, en 2023, pour permettre de lancer une nouvelle stratégie pour le quinquennat 2024-2028. Une vision étalée sur le long terme portant sur quatre secteurs-pilotes, à savoir l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, les produits agricoles et agro-alimentaires, les nouvelles technologies d'information et de communication, ainsi que tous les produits agricoles, mais, plutôt, tous les produits manufacturiers à valeur ajoutée pour l’économie nationale.

D. Akila