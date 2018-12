Foire internationale de Dakar : Lâ€™AlgÃ©rie reÃ§oit le prix de la meilleure participation

L’Algérie a été honorée du prix de la «Meilleure participation officielle» à la 27e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), qui s’est tenue du 29 novembre au 16 décembre, indique le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. La distinction a été décernée à l’Algérie, à l’occasion de la cérémonie de clôture de cette manifestation, qui a eu lieu au Salon VIP du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), pour «sa participation régulière à cette importante manifestation économique», précise le communiqué. Quarante-six entreprises algériennes opérant dans divers secteurs d’activités économiques ont pris part à cette plus grande manifestation économique et commerciale de l’Afrique de l’Ouest, organisée cette année sous le thème «La compétitivité des petites et moyennes entreprises des pays en développement, face aux défis de la mondialisation», ajoute la même source.