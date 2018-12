Ouverture demain de la Foire de la production nationale : un rendez-vous majeur

Rendez-vous très attendu par le grand public, mais aussi par les opérateurs économiques, la Foire de la production nationale, dans sa 27e édition, ouvrira ses portes, demain et jusqu’au 26 décembre, au palais des Expositions (Pins-Maritimes). Organisé conjointement par le ministère du Commerce, et la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), cet événement économique, placé sous le haut patronage du Président de la République, constitue une plate-forme pour l’ensemble des secteurs d'activité, pour faire connaître et promouvoir leurs produits.

La 27e édition de la Foire de la production algérienne se tiendra, à partir de demain au palais des Expositions (Pins- Maritimes, Alger), a indiqué hier la Société algérienne des foires et exportations (Safex), dans un communiqué. Sous le slogan «Réussir les exportations pour une croissance économique durable», ce rendez-vous économique majeur pour les opérateurs économiques algériens verra la participation de plus de 430 entreprises représentant tous les secteurs d'activités de l'économie nationale, et dont les stands seront répartis sur une superficie globale de 26.076 m2.

D'année en année, la Foire de la production algérienne «s'ancre dans l'activité économique nationale et devient un moyen efficace pour mettre en évidence les réelles potentialités des entreprises algériennes», note la Safex. Ce qui traduit «le soutien, la volonté grandissante et l'engagement des pouvoirs publics à encourager les entreprises nationales publiques et privées, et d'en faire le moteur de tout développement et de croissance économique», ajoute le communiqué. «Une volonté qui se concrétise par de nouvelles réformes et de mesures d'encadrement et d'accompagnement des entreprises désirant de mettre en œuvre leurs ambitions et de passer à l'étape suivante : celle de conquérir des marchés à l'extérieur», ajoute la même source.

Dans ce sens, avance la Safex, «c'est suite à cette nouvelle stratégie de soutien actif, de promotion et de valorisation des potentialités existantes, décidée dans le cadre de l'exécution du programme du Président de la République, que l'année 2019 sera proclamée année de l'exportation, annonçant ainsi la mobilisation de tous les acteurs économiques à se positionner sur les marchés à l'international».



Participation de 16 unités et entreprises de production de l’ANP



Pas moins de 16 unités et entreprises de production de l’Armée nationale populaire (ANP) prendront part à la 27e édition de la Foire de la production algérienne, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué. «Dans le cadre de la dynamique de relance économique nationale initiée par le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale, visant à encourager la production nationale, et en exécution des instructions du Général de Corps d’Armée, Vice-Ministre de la Défense nationale, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire portant sur le développement d’une forte base industrielle militaire, pas moins de 16 unités et entreprises de production de l’Armée Nationale Populaire prendront part à la Foire», note le communiqué. À cette occasion, «les visiteurs sont conviés à se rapprocher de l’espace dédié à l’ANP et situé au Pavillon central afin de visiter les différents stands des unités de production relevant des Commandements des forces aériennes et navales, et des Directions des fabrications militaires et du Matériel», ajoute la même source.

Ce qui permettra de «découvrir une multitude de produits reflétant le haut niveau des fabrications militaires dans leurs différentes filières, et contribuant à la consolidation d’un tissu économique national de qualité, et ce à travers des établissements et des unités de production spécialisés dans divers domaines, à l’instar du secteur des textiles, industries mécaniques légères et lourdes, industries électroniques, ainsi que la rénovation des matériels aériens et navals», précise le communiqué.