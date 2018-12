Le directeur du Caert, Larry Gbevlo-Lartey Esq : Â« Lâ€™expÃ©rience de lâ€™AlgÃ©rie est devenue un modÃ¨le pour le continent Â»

Le directeur du Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (Caert), Larry Gbevlo-Lartey Esq, a souligné l'impératif de trouver l'équilibre entre le respect des droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, saluant les efforts de l'Algérie dans l'instauration et le maintien de la paix et la sécurité nationales. «Nous allons essayer de nous concentrer sur cette centralité. Il est impératif de trouver le juste équilibre entre les deux (droits de l'homme et lutte anti-terroriste)», a déclaré M. Gbevlo-Lartey Esq. Il a, à cette occasion, loué les efforts de l'Algérie dans le maintien de la paix et la sécurité, estimant que le gouvernement algérien est devenu un exemple à suivre par les pays africains et le monde entier dans le domaine de la lutte anti-terroriste, rappelant le rôle joué par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre de la coordination de la lutte contre le terrorisme au sein de l'UA. «La situation sécuritaire en Algérie est aujourd'hui connue de tous grâce à la sagesse de ses dirigeants, qui ont appris à combattre le terrorisme», a déclaré M. Gbevlo-Lartey Esq. Il a souligné, à ce titre, que l'expérience de l'Algérie est devenue un modèle pour les pays du continent et peut servir non seulement aux pays africains mais aussi aux pays du monde entier. Selon le directeur du Caert, le grand défi auquel l'Algérie devra faire face maintenant est la tentative de certains groupes terroristes de véhiculer des messages radicaux visant à propager les idées extrémistes.

Evoquant la situation sécuritaire en Afrique, M. Gbevlo-Lartey Esq a estimé que le continent souffre encore de plusieurs difficultés qui concernent plus souvent l'extrémisme religieux et la radicalisation, notamment dans la région du Sahel, précisant que ces menaces touchent aujourd'hui également la Tanzanie et le Mozambique. Concernant les objectifs atteints par le Caert, depuis sa création en 2004, il a estimé que le Centre est censé avoir apporté une aide aux Etats membres pour accroître leur capacité de lutte contre le phénomène et ce, grâce aux instructions spécifiques reçue de l'Union africaine telles que la formation, la gestion des ateliers ainsi que des séminaires et la mise en place de mécanismes pour le partage d'informations entre les pays.