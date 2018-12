MÃ©dicaments remboursables : une liste additionnelle de 16 mÃ©dicaments

La liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale a été modifiée et complétée par arrêté ministériel signé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, et paru au dernier Journal officiel numéro 71.

L’arrêté a pour objet de compléter la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 6 mars 2008, peut-on lire dans le document.

En effet, cette nouvelle liste des médicaments remboursables concerne 16 médicaments. Les nouveaux médicaments remboursables au profit des assurés sociaux figurent notamment «parmi les classes d’anti-asthmatiques, d’anti-hypertenseurs et les antiépileptiques et anticonvulsivants.

À côté du paracétamol en suppositoire et en solution buvable en stick unidose de 200 mg/5ml et 300 mg/7.5ml, la liste des nouveaux médicaments éligibles au remboursement s’est enrichie de produits comme l’antihistaminique « BILASTINE » dosage 20mg.

La nouvelle liste comprend aussi des hypertenseurs, notamment le Temisartan Hyrochlorothiazide en comprimé 80/25mg, Amlodipine, besilate exprimé en amlodipine et aussi le Perindopril exprimé en périndopril arginine en comprimé avec les posologies suivante : 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg «Remboursable uniquement en cas d’hypertension artérielle essentielle et/ou de la maladie coronaire stable, en substitution, chez les patients déjà contrôlés avec le périndopril et l’amlodipine pris simultanément à la même posologie» précise la même source.

En ce qui concerne les antidépresseurs, Escitalopram oxalate exprimé en escitalopram sont remboursables à condition que la dose soit de 20mg, tandis que le dosage de la progestérone micronisée est fixé à 200mg. Pour les antiépileptiques et anticonvulsivants le médicament Levetiracetam est aussi remboursable sur prescription du neurologue pour les doses de 500mg et 750mg. Le médicament de RIVASTIGMINE, tartrate exprimé gélules de 6 mg destiné au malades atteints d’Alzheimer, remboursable uniquement sur prescription du neurologue et du psychiatre. Le remboursement de ce médicament doit être soumis à l’accord préalable de l’organisme de sécurité sociale pour le remboursement initial et tous les six mois. La demande d’accord préalable doit être accompagnée d’un compte rendu médical du patient mentionnant initialement son état, qui doit répondre à l’indication du rivastigmine, puis argumentant l’utilité de la poursuite du traitement (malade répondeur, preuve de l’amélioration des fonctions cognitives par, au moins, deux tests psychométriques et une évaluation clinique).

L’arrêté prévoit également les actualisations de tarifs de référence, sur la base des principes appliqués depuis 2008, soit 14 tarifs de référence de classes thérapeutiques. Les dispositions relatives aux tarifs de référence prennent effet trois mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel à savoir le 2 décembre 2018. Il y a lieu de rappeler que le montant des dépenses orientées vers le remboursement des médicaments est passé de 20 milliards de dinars en 2000 à 212 milliards en 2017. Les dépenses globales pour les malades chroniques avaient atteint, en 2017, plus de 137 milliards de centimes, dont 100 milliards pour les assurés sociaux et 36 milliards pour les ayants droit, contre plus de 101 milliards de centimes en 2016, dont 74 pour les assurés sociaux et plus de 27 milliards de centimes pour les ayants droit. A noter que le nombre de malades chroniques a atteint, en 2017, 2.643.060 contre 2.445.888 en 2016.

En outre, le total des dépenses des prestations, durant le premier trimestre de l’année en cours, a dépassé 51 milliards de centimes. Durant l’année 2017, ce chiffre était estimé à plus de 194 milliards contre plus de 183 milliards de centimes durant l’année 2016.

Sarah A. Benali Cherif