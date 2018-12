JournÃ©e mondiale de la Langue arabe : Un demi-milliard de locuteurs

Pour célébrer la journée mondiale de la Langue arabe, le Haut conseil de la langue arabe (HCLA) a organisé en collaboration avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, une journée d’étude sous l’intitulé «La langue arabe et les techniques modernes», en présence du wali d’Alger, du président du Conseil islamique algérien (CIA), du président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), du président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), et du président du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA). Dans son intervention, le Dr Salah Belaid, président du Haut conseil de la langue arabe, a souligné les avancées qu’a connues la langue arabe et son importance sur le plan international. Il indiquera que l’Organisation des Nations Unies et ses 21 agences utilisent depuis 2012 la langue arabe comme langue officielle des Nations unies au même titre que cinq autres langues à savoir l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

«C’est une manière d’affirmer l’importance de la langue arabe par l’UNESCO dans le monde», a expliqué Salah Belaid avant d’ajouter que «l’instauration du 18 décembre comme journée mondiale de la Langue arabe est une preuve de plus qu’a la langue arabe parmi les peuples».

Selon le premier responsable du HCLA, consacrer le 18 décembre pour la célébration de cette journée mondiale «témoigne de la valeur scientifique et civilisationnelle au service de l’humanité», «une langue utilisée par les Arabes et non Arabes car c’est la langue de l’humanité en général», ajoutera-t-il.

Il rappellera à l’occasion que la langue arabe est la langue officielle de 22 pays membres de l’ONU, parlée par plus de 500 millions de personnes, utilisée par 12 pays comme première langue étrangère officielle et comme langue officielle au sein de l’organisation de l’Union Africaine

Un hommage a été rendu à l’écrivain Mohamed Salah Seddik par le Haut Conseil. Plusieurs intervenants ont salué le parcours et les qualités de Mohamed Salah Seddik, auteur de plusieurs ouvrages dans les domaines de littérature, de religion et d’histoire. Né le 19 décembre 1925 à Tizi Ouzou, Mohamed Saleh Seddik a, à son actif, plusieurs ouvrages dont Maqassid El-Quraan (les desseins du Coran), El-Djazair bein el madhi wel hadhir (l’Algérie entre le passé et le présent) et Min qalb allahab (du fond de la flamme).

Le même Conseil a honoré la ministre de la Poste et des TTN, Mme Imane-Houda Faraoun qui devrait être présente demain lors de la présentation d’un nouveau timbre postal dédié à la journée mondiale de la Langue arabe.

Par ailleurs, le HCLA a tenu à accompagner les représentants des médias et élevé le niveau de l’utilisation de la langue arabe lors des colloques, des conférences et des journées d’études pour encourager les journalistes à publier des productions qualitatives. Pour cela, le HCLA vient de lancer le prix de la langue arabe des médias. Selon le président du Conseil, le prix est ouvert à tous les journalistes exerçant dans la presse écrite, électronique, radiophonique et audiovisuelle. Le prix consacrera les meilleurs, articles, enquêtes, reportages et portraits, traitant des sujets proposés par le HCLA.

Mohamed Mendaci