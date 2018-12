RelevÃ©s de notes des Ã©lÃ¨ves : Les mentions Â« avertissement Â» et Â« blÃ¢me Â» bannies

Les mentions «avertissement» et «blâme» sur les bulletins trimestriels des élèves n’auront, désormais, plus à choquer les parents, qui, dès ce jeudi, connaîtront les résultats scolaires de leurs enfants.

En effet, une instruction du ministère de l’Education nationale vient d’interdire aux enseignants de noter sur les bulletins de leurs élèves ces deux mentions. Ainsi, l’instruction ministérielle numéro 68 publiée le 12 juillet 2018 relative aux conseils de classe dans les cycles moyen et secondaire interdit formellement aux enseignants de noter sur le bulletin d’un élève la mention avertissement ou blâme. D’après cette instruction, les enseignants doivent attribuer aux élèves qui n’ont pas pu obtenir les mentions excellent, félicitations, encouragements et tableau d’honneur, des appréciations ou des observations leur permettant d’améliorer leur niveau. Selon le département de Benghabrit, cette mesure vise à encourager l’élève à donner plus durant les deux autres trimestres.

Par ailleurs, la ministre a adressé une instruction aux directions de l’Education de l’ensemble du pays pour procéder, dès demain, à l’envoi aux parents des relevés de notes des élèves des trois paliers par voie électronique.

A travers cette instruction, apparaît la nécessité de respecter les différentes étapes sur lesquelles les notes et les moyennes des élèves ont été établies, et ce, après l’approbation du conseil des classes.

Aussi, avant la signature du relevé de notes par le directeur d’établissement, les enseignants doivent travailler en collaboration avec le responsable pédagogique pour saisir les absences, les exemptions et les dispenses et au téléchargement des listes des points et des observations saisis par chaque enseignant dans sa matière. L’enseignant procédera par la suite à l’enregistrement du fichier avant de l’envoyer à la direction de l’établissement.

Il est utile de savoir que chaque fichier est protégé et ne peut, en aucun cas, subir de modifications ou de changements, tient à rassurer le ministère qui aspire à travers cette mesure à éviter aux parents, notamment à ceux qui travaillent, les déplacements vers les établissements scolaires. Le ministère tient à informer, par ailleurs, que les notes de la conduite et la moyenne des évaluations continues seront prises en compte. De ce fait, l’enseignant doit calculer la moyenne générale des devoirs en divisant le nombre total de devoirs ‘‘les interrogations écrites’’ autres activités par leur nombre.

Pour ce qui est des matières scientifiques et technologiques, le calcul de la moyenne se fera sur la base des notes des évaluations continues sur 20 + la moyenne des devoirs sur 20 + l’évaluation des travaux dirigés et pratiques sur 20, auxquelles s’ajoute la note de la composition sur 40, le tout sera divisé par 5 pour obtenir la moyenne générale de chaque matière.

Mme Benghabrit a, auparavant, indiqué que ce nouveau système d’information mis en place contribuera à une meilleure transparence dans la formulation des relevés de notes, au bénéfice de l’élève et de l’enseignant.

A travers ce système, chaque élève sera doté d’un numéro d’identification national tout au long de son cursus scolaire afin de faciliter les opérations de transferts des données d’un établissement à un autre à distance, ainsi que la gestion quotidienne des absences.

Kamélia Hadjib