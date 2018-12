Lâ€™Entrefilet : ImmÃ©moriale Thevest

Quand on cherche, on trouve ! Lors de l’aménagement du site de «Bled El-Hadba», voué à abriter un projet de complexe de phosphate, pas moins d’une quarantaine de nouveaux sites archéologiques ont été mis à jour.

Les premières observations prouvent que les pièces archéologiques datent d’une époque lointaine, ce que confirmeront certainement les expertises qui seront incessamment effectuées dans les laboratoires d’Alger.

La région de Tébessa englobe déjà 27 sites archéologiques classés parmi les 2.500 en attente d’être dûment répertoriés. Une immense richesse qui raconte l’histoire de plusieurs civilisations ayant vécu à Thevest à travers les âges depuis la nuit des temps. La commune de Bir El-Ater sort ainsi de la pénombre avec ces récentes découvertes et verra certainement sa notoriété s’accroitre avec l’ouverture des chantiers de fouilles et l’affluence des chercheurs de tous bords.

On pense même, localement, créer un musée qui réunirait les précieuses collections de pièces archéologiques qui racontent l’histoire de cette région habitée depuis des temps immémoriaux.

K. Morsli