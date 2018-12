ConfÃ©rence de presse sur le 13e FNTP : Une Ã©dition dÃ©diÃ©e Ã  la mÃ©moire de Sonia

Pour présenter les grandes lignes de la treizième édition du festival national du théâtre professionnel (FNTP), prévu du 22 au 31 décembre au théâtre national algérien Mahieddine- Bachtarzi (TNA), le commissaire du festival, Mohamed Yahiaoui, a animé, hier, une conférence de presse pour présenter le programme de cette 13e édition dédiée à la mémoire de Sonia.

Ce sont dix-huit troupes théâtrales, représentant le TNA et les différents théâtres régionaux du pays, sans oublier les coopératives, qui se disputeront les huit prix du FNTP. Il s’agit du prix du meilleur spectacle, meilleur texte, meilleure mise en scène, meilleure interprétation masculine et féminine, meilleure scénographie, meilleure créativité musicale ainsi que le prix du jury.

Présidé par Ahcene Tlilani, le jury est composé de Mohamed Cherchel, Djamel Abdelli, Arezki Larbi et Nesrine Bekhadj. «Nous avons dédié cette 13e édition à Sakina Makiou, connue sous le nom de Sonia, que nous avons perdue au cours de cette année. Il s’agit d’un devoir de mémoire envers sa contribution au théâtre et à la culture algérienne», a noté Mohamed Yahiaoui. Au sujet des ateliers de formation, le conférencier a fait savoir que deux ateliers auront lieu au bénéfice des comédiens et des ingénieurs de lumière, assurés respectivement par Abbes Mohamed Islam et Kamel Djab. Il a, par ailleurs, déclaré qu’un atelier de formation aura lieu au grand plaisir des élèves du cycle primaire. «Nous avons choisi deux écoles primaires pour donner des cours de théâtre à 20 élèves en compagnie des accompagnateurs. Nous voulons créer les traditions du quatrième art pour nos enfants dans l’attente de l’institution d’une troupe de théâtre des écoles primaires et secondaires», a-t-il déclaré.

En sus des spectacles de la compétition officielle, des pièces de théâtre en hors-compétition seront présentées au théâtre communal d’Alger-Centre. Des rencontres littéraires, journées d’études et tables rondes sont également au menu du 13e FNTP, ainsi que des récitals poétiques et des ventes-dédicaces.

Pour sa première édition, le prix international Mustapha-Kateb dévoilera les trois lauréats lors de la soirée du 25 décembre. Présidé par Makhlouf Boukrouh, ce prix encourage les études académiques dans l’aspect esthétique et technique du théâtre algérien.

Kader Bentounès