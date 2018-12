ClÃ´ture de la 8e Ã©dition du Festival national de la crÃ©ation fÃ©minine : De lâ€™envergure socioculturelle

La 8e édition du Festival national de la création féminine a pris fin, lundi dernier, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger), par la distinction de trois lauréates. Le premier prix a été octroyé à Nacera Idiri, pour la création en tapisserie dans la catégorie «Arts et Patrimoine». En effet, c’est dans une ambiance bon enfant que cette édition, placée, cette année, sous le thème «Jeunes regards sur les arts», a été clôturée, dans la soirée de lundi dernier, et ce en présence du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi. La commission a distingué trois participantes, demeurant le rendez-vous incontournable de la création féminine. À cet effet, le troisième prix a été accordé à Kahina Osmani (poterie) et le deuxième à Hafsa Zoubida Ghanem (céramique). Le ministre a félicité la commissaire du salon, Mme Hamida M’Hamsadji Agsous, qui «nous surprend à chaque édition, honore les femmes créatrices et octroie l’occasion à toutes les femmes algériennes à travers le territoire national d’exposer leurs œuvres», a-t-il dit. M. Mihoubi a également mis en exergue le rôle des femmes au foyer, qui sont «un exemple de la réussite sociétale». De son côté, Mme Agsous a salué les médias : «je souhaite remercier les médias qui nous ont toujours accompagnés et, de ce fait, ont grandement contribué à la mise en valeur de ces jeunes talents. Les médias sont une partie intégrante dans la valorisation du travail des femmes.» Cette édition, qui s’est tenue les 13 au 17 du mois en cours, a vu la participation de pas moins de 37 créatrices venues des quatre coins du pays. Créé depuis 2009, ce festival, dédié à la création féminine, est devenu le rendez-vous incontournable des femmes créatives. Cette manifestation d’envergure socioculturelle a pour objectif de «mettre en valeur la création féminine». Il y a lieu de rappeler que des ateliers et des conférences ont été organisés, en marge de cette manifestation. il s’agit d’ateliers animés par de créatrices sur les différents arts face au public. Ainsi, les participantes, âgées entre 19 et 40 ans, ont pris part à cette manifestation qui a été étendue sur deux espaces. Elles ont répondu à l’appel à candidature que le commissariat avait lancé depuis sa page Facebook, au mois d’août dernier. D’autres élèves ont été envoyées pas les anciennes du salon. Ces 37 participantes sont issues d'une dizaine de wilayas, telles que Alger, Boumerdès, Blida, Tébessa, El-Ménia, Ouargla et Oran. À noter que cette soirée de clôture a été animée par Malya Saâdi, dans l’art chaâbi, un genre musical qui était réservé jusque-là aux hommes.

Sihem Oubraham