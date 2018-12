Gestion intÃ©grÃ©e des dÃ©chets : Lâ€™or de la rÃ©cupÃ©ration

La gestion des déchets a toujours constitué une priorité pour l’Etat et les acquis enregistrés dans ce domaine, quoique non négligeables, demeurent pourtant encore insuffisants, en raison d’une déficience dans le domaine financier et économique, des carences dans l’usage des aspects juridiques et institutionnels, d’une communication insuffisante et des risques de santé et d’environnement dues à une infrastructure inadéquate.

C’est du moins ce qui ressort du constat établi et présenté à l’occasion d’une rencontre régionale tenue à Béchar, à l’initiative du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et qui aura regroupé tous les partenaires agissant dans la gestion des déchets. Il s’est agi en fait de présenter et de discuter d’une étude sur la stratégie nationale et du Plan d’actions de la Gestion Intégrée et de la Valorisation des Déchets à l’Horizon 2035 (SNGID 2035), à partir de données fiables, telle l’évolution des déchets à l’horizon 2035 et leur augmentation (tous flux confondus), en passant de 34 millions de tonnes en 2016 à 73 millions de tonnes en 2035, en raison d’une croissance de la population algérienne et du développement potentiel économique qui en découlera. La stratégie nationale de la gestion intégrée et de la valorisation des déchets à l’horizon 2035, s’inscrit dans le cadre d’une continuité des programmes nationaux PROGDEM 2002 et PNAGDES 2003 et du projet de lutte contre la contamination de l’environnement et son impact négatif sur la santé de la population.

Résoudre le problème de la gestion des déchets en Algérie aura nécessité des investissements énormes sur toute la chaîne des déchets, à travers les 48 wilayas du pays et pour un coût de 67,4 milliards de dinars pour la concrétisation des schémas directeurs des déchets municipaux, la mise en place des EPIC de collecte et traitement de déchets et la création des CET et décharges contrôlées. A l’issue d’un état des lieux et d’un profilage des déchets, cette étude envisage des changements structurels dans la gestion des déchets pour un élan vers une économie verte, en ce sens que la collecte, le tri, le recyclage et le traitement des déchets devraient être transformés en filières économiques génératrices de richesse et pourvoyeuses d’emplois. Les objectifs stratégiques tracés s’appuient sur une prévention des déchets, leur tri sélectif, la minimisation des risques sanitaires et environnementaux des déchets ultimes, l’application du principe «Pollueur/payeur» et l’accroissement du rôle du secteur privé. Il ne va pas sans dire que des recommandations ont été émises dans ce sens, à savoir la construction d’une infrastructure adéquate, la restructuration du cadre financier et économique, la réforme du cadre juridique et institutionnel (loi-cadre 01-19 relative à la gestion des déchets) et un renforcement de la communication et l’éducation (sensibilisation et information sur le tri à la source, problématique des déchets, bénéfices du recyclage…).

Ramdane Bezza