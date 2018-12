Neurochirurgie : CrÃ©er de nouveaux services

Les tumeurs cérébrales chez l’enfant représentent un véritable problème de santé publique en Algérie, a souligné jeudi dernier à Annaba, le chef de service de neurochirurgie au CHU Mustapha-Pacha d’Alger, le Pr Mohamed Djennas. Cela devient préoccupant lorsqu’on sait que la moitié de la population dans le pays, sont des enfants. Le Pr Djennas qui intervenait à l’ouverture des travaux du premier congrès national de neurochirurgie à la faculté de médecine de l’université Badji-Mokhtar, a fait savoir qu’il n’existe pas de service de neurochirurgie pédiatrique en Algérie. Les enfants porteurs de tumeurs sont traités dans les services de neurochirurgie pour adultes alors que dans tous les pays du monde, il y a des services de neurochirurgies spécialisés en pédiatrie, a-t-il expliqué. Il y a urgence, selon lui, de créer des services de neurochirurgie pédiatrique dans les régions importantes du pays. Les tumeurs cérébrales chez l’enfant sont fréquentes au niveau du cerveau et du cervelet, a-t-il affirmé, avant de souligner que la neurochirurgie ne se fait pas dans les services de la chirurgie générale, il faut des équipements spécifiques même s’ils coûtent cher. Il existe des moyens qu’il faut exploiter sans recourir aux conventions avec l’étranger, a-t-il insisté. Pour le doyen de la faculté de médecine de l’université Badji-Mokhtar de Annaba, président de l’association algérienne des neurochirurgiens et chef de service de neurochirurgie au CHU de Annaba, le Pr Mourad Bouaziz, ce premier congrès national de neurochirurgie représente un espace d’échanges d’expériences et une escale pour le point sur les nouvelles avancées techniques en matière de diagnostic chirurgical dans tous les domaines.

B. Guetmi