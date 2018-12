Sans-abris : Dans la galÃ¨re de lâ€™hiver

Si l’hiver, pour certains, évoque chaleur familiale et confort, ce n’est pas du tout le cas pour d’autres qui voient en cette saison une autre blessure de la vie et des scènes pas «gaies», revisitées tous les jours ayant pour seul décor, errance, misère sociale et âme en détresse.

En effet, chaque hiver, des hommes, des femmes et des enfants font face à la rugosité et à la rudesse de la période généreuse et abondante, pour l'homme de manière générale, l'eau étant source de vie, mais certainement pas pour les sans-abris et ces laissés-pour-compte, vivant loin du champ de vision d'une société, de plus en plus, hautaine et indifférente. Le froid, le vent et la pluie, la nonchalance des uns et le mépris des autres, ils en connaissent un bout pour la simple raison que leur vie s'arrête à un morceau de carton ou de «tissu» en haillons qui font l’affaire leur servant de literie, les abribus et les passerelles de toit. Dur, dur, de sillonner rues et artères de la capitale pour trouver un endroit où étaler son «matériel» de fortune et y élire domicile. Dur encore de ressentir cette frustration et cette peine morale, nourrie, jour après jour, par une souffrance interne mais aussi externe, notamment lorsque la nature sort ses griffes pour laisser des cicatrices profondes et indélébiles de ses morsures.

C’est devenu une habitude et même un fait courant de voir ces personnes se livrer à une tentative difficile, à la limite de l’impossible, pour résister à la faim qui malmène, dans chaque coin des rues d’Alger, des estomacs vides et affamés en folie. De nos jours, ce phénomène prend de l’ampleur avec une démission criante de la famille, qui tourne le dos à ses descendants et ascendants, sans regret, notamment quand ils deviennent invalides, en raison de l’âge ou encore s’ils sont atteints de maladies mentales. Notre mode de vie a changé et nos mentalités et nos traditions paient très cher ce revirement. Heureusement qu’il existe des cœurs chauds, remplis d’humanisme et de générosité prêts à effacer la douleur de cette population. Ils sont nombreux d’ailleurs aujourd’hui à sacrifier leur temps et leur argent pour procurer un peu de chaleur à des personnes victimes des circonstances ou carrément l’irresponsabilité de ceux censés les protéger des volte-face de la vie.



Des bénévoles au secours des SDF



A l’ingratitude des uns, il y a toujours quelque part une âme pure, sensible au cri de détresse des sans-abris. C’est une réalité perceptible à travers des associations qui se déploient sur le terrain pour panser les blessures de ces marginalisés, en leur servant des repas chauds et des couvertures afin de leur faire oublier les souffrances qu’ils vivent à l’écart de la société et même ce qui se passe autour d’eux. Ces relais sociaux, en effet, tendent leurs mains, chaque hiver, à ces derniers en les couvrant de gentillesse et de générosité.

C’est le cas de Ness El Khir et bien d’autres associations caritatives qui ne manquent aucune occasion pour porter secours aux démunis et aux couches défavorisées. La saison hivernale se veut toujours un geste de solidarité envers tous ceux qui sont dans le besoin ou encore n’ont pas été gâtés par la vie, allant jusqu’à faire de leur contribution un devoir moral. Parfois, des initiatives personnelles d’étudiants sur des réseaux sociaux sont aussi prises à travers la création de pages, notamment sur facebook ; le plus grand site en termes d’internautes. On se rappelle d’ailleurs, de «Solidarity SDF Algeria», l’année passée qui a mobilisé les bienfaiteurs via l’espace bleu pour la location d’un F1, pour une période d’une année, pour Chahra et ses deux enfants qui avaient connu les affres de la rue. Pour cette année, ces mouvements qui consacrent, bien et tous les jours, le principe «la main sur le cœur», reviennent pour rééditer leur expérience, dans toutes les régions du pays. Il faut citer, à cet effet, «Ness El Khir», des bénévoles remarquables et remarqués sur le terrain. Le cas de la section de ce mouvement de la wilaya de Skikda, qui se donne, une fois de plus, le mot pour un hiver chaud au profit des SDF. Contacté à ce sujet, Laatoui Sadam, représentant de Ness El Khir au niveau de cette région de l’est du pays, dira que cet hiver sera chaud, comme il a toujours été pour les personnes en détresse et les SDF en particulier. «Nous avons entamé l’opération de collecte de couvertures et à ce jour, nous sommes à près de 400 qui vont être distribuées aux sans-abris», avant de poursuivre qu’ils envisagent la distribution de repas chauds à ces derniers. Laatoui Sadam, évoquant le bilan de l’hiver dernier, affirmera que quelque 600 couverts et autant de couffins ont été distribués aux personnes défavorisées en sus de vêtements pour enfants. Pour les repas, il expliquera que pas moins de trente parts par jour sont servies par l’association qu’il représente. Il est à préciser que ces contributions s’ajoutent aux efforts du croissant-rouge et des services de la protection civile, mobilisés pour prendre en charge les SDF en leur offrant des repas chauds, des soins, mais aussi leur évacuation vers des centres spécialisés, leur assurant ainsi le gîte et le couvert. Il faut savoir également que des patrouilles nocturnes sont effectuées, par les services de la wilaya d’Alger pour la prise en charge des malades mentaux, enfants, femmes en détresse. Ces opérations qui interviennent, rappelons-le, après l’ampleur prise par ce phénomène, ces dernières années, n’arrivent tout de même pas à le juguler, d’autant plus que le nombre de places des centres destinés à cette couche demeure limité, d’une part, et le rejet pur et simple de cette option, par beaucoup, pour l’unique raison qu’ils préfèrent s’adonner à l’exercice de la mendicité. Dans tous les cas de figure, l’hiver s’annonce dur, du moins pour tous ceux qui n’ont d’autre alternative que la rue pour refuge.

Samia D.