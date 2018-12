Grand angle : GoÃ»t dâ€™amertume

Après avoir fêté ce 17 décembre l’anniversaire du commencement de la révolution du Jasmin, les Tunisiens fêteront sans nul doute aussi le 14 janvier prochain la chute de l’ancien président Ben Ali, marquant ainsi la fin de cette révolution qui aura donné le signal de départ du printemps arabe. Mais pour les tunisiens, les anniversaires se suivent et ne se ressemblent pas. Au fil des ans, l’euphorie de 2011 a cédé la place à de l’amertume. Voire à de la déception. Les espoirs suscités par la révolution se sont évaporés. Ils n’ont pas résisté à l’implacable réalité des lendemains de fête. Aujourd’hui, les Tunisiens sont confrontés à une crise socio-économique qui fait regretter à certains la période Ben Ali. Les progrès de démocratie et des libertés ne suffisent pas à calmer l’impatience de larges couches de la société. La population souffre d'une forte inflation et d'un taux de chômage qui stagne autour de 15%. La pauvreté est devenue plus visible et l’insécurité est toujours présente. Le 29 octobre dernier, une femme kamikaze s’est fait exploser en plein centre de Tunis. C'est la première fois, depuis le 24 novembre 2015, que la capitale tunisienne est la cible d'un attentat. Cette situation à laquelle se greffe une instabilité politique, —plus de dix gouvernements depuis 2011— fait que les slogans scandés avant la révolution ont fait progressivement leur retour. On réclame plus de travail, plus de dignité et la préservation du pouvoir d’achat. Les mesures prises par le gouvernement pour répondre à la grogne sociale sont loin d’être jugées suffisantes. On reproche au(x) gouvernement(s) de ne pas avoir tenu les promesses faites et la mauvaise situation économique du pays. Et pour le gouvernement, l’année qui s’annonce sera d’autant plus délicate à gérer qu’elle verra la tenue d’élections présidentielle et législatives. A l’aube de ce double rendez-vous électoral, les propos de Mme Ouided Bouchamaoui, ancienne présidente de l'Utica — le patronat tunisien — et co-récipiendaire du prix Nobel de la paix 2015, qui jugeait qu'«une transition démocratique ne pourra jamais réussir sans réussite économique», prennent tout leur sens.

Nadia K.