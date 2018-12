ArrÃªt des combats Ã  HodeÃ¯da (YÃ©men) : TrÃªve fragile

Les combats ont cessé hier dans la ville de Hodeïda, après une flambée de violences consécutive à l'entrée en vigueur d'une trêve négociée par l'ONU, selon des sources progouvernementales et des habitants. Cette trêve reste toutefois très fragile alors que les combats ont lieu sporadiquement à Hodeïda depuis la signature la semaine dernière d'un accord en Suède entre rebelles et pouvoir sur un cessez-le-feu dans cette ville pétrolière stratégique de l'ouest du pays. «Le calme est totalement revenu depuis 03H00 locales (00H00 GMT)», a indiqué une source militaire. Des habitants ont confirmé que les armes s'étaient tues depuis cette heure. C'est mardi à 00H00 locales (lundi à 21H00 GMT) que la trêve était censée entrer en vigueur, selon l'ONU. Mais d'intenses combats ont repris juste après l'heure avant un retour au calme quelque trois heures plus tard. Il n'était pas possible de dire si l'arrêt des combats était en application du cessez-le-feu, ou juste temporaire. Des habitants expliquent que de violents affrontements éclatent d'habitude la nuit avant de cesser à l'aube. Le 13 décembre, des délégations du gouvernement et des rebelles Houthis ont conclu un accord en Suède, sous l'égide de l'ONU, prévoyant de cesser immédiatement les hostilités à Hodeïda, le principal front dans le conflit ces derniers mois. Mais d'intenses combats et des raids aériens s'étaient poursuivis sporadiquement dans la ville par où transite l'essentiel de l'aide et des importations alimentaires du Yémen.