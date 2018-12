Arabie Saoudite : Le Parlement arabe rejette Â« lâ€™ingÃ©rence Â» du SÃ©nat amÃ©ricain

Le Parlement arabe a exhorté, lundi, au Caire, le Sénat américain à ne pas «s'ingérer» dans les «affaires internes saoudiennes» et à «respecter la souveraineté du royaume», ont rapporté des médias locaux. Le Parlement arabe a exprimé son rejet de la résolution du Sénat américain qui «contredit le principe de respect de la souveraineté des Etats et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures», a indiqué le président du Parlement arabe, Mishaal ben Fahm al Salami, ont ajouté les mêmes sources. Le Sénat américain a voté, jeudi, en faveur de la fin du soutien militaire des Etats-Unis dans la guerre menée au Yémen et a accusé le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, d'être à l'origine du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué en octobre dernier au consulat saoudien à Istanbul. La réaction du Parlement arabe intervient après la réaction de l'Arabie saoudite qui a vivement critiqué, lundi, la résolution du Sénat américain.