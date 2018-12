Exploitation illÃ©gale des ressources sahraouies : Des chiffres effarants

L'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies par l'occupant marocain prend chaque jour des proportions alarmantes. Le président du centre sahraoui du pétrole et des mines, Zoubir Ghali, a relevé des chiffres effarants sur les opérations de pillage systématique des richesses sahraouies par le Maroc et ses complices. Il a, également, fait état du volume important des recettes des ressources naturelles sahraouies exploitées par le système colonial marocain illégalement, avec la complicité de certains pays et grandes multinationales notamment européennes, et ce en «la flagrante violation du droit international et des derniers arrêts de la CJUE». Plus précis, M. Ghali a fait état de 143 millions USD de recettes de phosphate dilapidées en 2017, 368 millions d'euros de maritimes et 360 millions USD d’acier. Il a cité, également, les grosses quantités d’uranium, d’or, de fer, de marbre, de sel, de sable, d’énergies renouvelables et de produits agricoles. «Les chiffres et statistiques relatives aux recettes des ressources naturelles exploitées illégalement par l’occupant marocain confirment, sans doute, que ses allégations de développer le Sahara Occidental sont infondées, du moment que ces recettes sont orientées vers le renforcement de l’armée marocaine permettant une meilleure domination des territoires occupés et la répression des sahraouis civils démunis», a-t-il affirmé.