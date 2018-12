Souffrances des Ã©tudiants sahraouis dans les universitÃ©s marocaines : Campagnes dâ€™incarcÃ©ration et violences corporelles

Le chargé des Relations extérieures au sein de l'Union de la jeunesse sahraouie, Hamdi Omar, a évoqué, lors d'une série de réunions et de rencontres tenues en marge de sa participation, à Paris, au Festival international de solidarité, la gravité de la situation dans laquelle vivent les étudiants sahraouis dans les universités marocaines, contrairement à tous les us et chartes internationaux. Lors d'une rencontre avec le président du Centre universitaire français pour le Sahara Occidental, Sébastien Boulay, le responsable sahraoui a rappelé la politique raciste pratiquée par l'occupant marocain contre les étudiants sahraouis inscrits dans les universités marocaines.

Il a cité, dans ce cadre, les différentes difficultés rencontrées par les étudiants, notamment les campagnes d'incarcération et les violences corporelles qu'ils subissent en raison de leurs activités au sein des universités pour faire connaitre la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance et sa liberté. A ce titre, des sources d'information sahraouies ont rapporté que le chargé des Relations extérieurs avait informé son hôte des derniers développements de la cause sahraouie tant au niveau international que régional. M. Hamdi Omar a évoqué, en outre, les efforts consentis par le gouvernement sahraoui et ses partenaires en vue d'élever le niveau d'accès des étudiants sahraouis à l'enseignement supérieur dans les différentes filières et universités, ainsi que l'investissement dans la jeunesse en leur intégrant dans les différentes entreprises sahraouies. Il a mis en avant également «le rôle de l'Union de la jeunesse sahraouie» dans l'encouragement des jeunes et la diffusion de la culture du volontariat ainsi que les programmes de soutien visant l'atténuation du désespoir que subit la jeunesse sahraouie à cause de l'incapacité du Conseil de sécurité de l'ONU de faire pression sur le Maroc pour l'amener à s'engager dans un processus onusien de décolonisation en vue d'aboutir à une solution finale de la cause sahraouie.