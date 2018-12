Dialogue inter-afghan Ã  Abou Dhabi : La revanche de Washington ?

Après les rounds de Doha, l’escale moscovite, puis les rencontres de Stockholm, c’est au tour d’Abou Dhabi de tenter d’insuffler une nouvelle dynamique dans l’établissement d’un processus de paix en Afghanistan.

Selon les dernières informations, les leaders talibans ont accepté de rencontrer une équipe de négociation du gouvernement afghan à Abou Dhabi pour un éventuel dialogue directe. Une démarche inconcevable voilà il y a quelques heures seulement car les responsables des talibans faisaient de la présence américaine à la table des négociations une condition sine qua non pour toute initiative de paix dans ce pays ravagé par plus de trois décennies de guerre fratricide. En effet, pas plus tard que ce lundi, les talibans avaient encore répété n'avoir «aucune rencontre prévue avec les employés de l'administration de Kaboul» et que «des pourparlers ne se tiendront qu'avec les Etats-Unis en présence de certains autres pays».

Dans un nouveau message publié hier, les talibans ont indiqué avoir «tenu une série de réunions approfondies avec les hauts responsables de l'Arabie saoudite, du Pakistan et des Emirats arabes unis». «Les pourparlers ont porté sur le retrait des forces d'occupation de l'Afghanistan, mettant fin à l'oppression exercée par les Etats-Unis et leurs alliés, et des échanges de vues ont eu lieu sur la paix et la reconstruction de l'Afghanistan», indique un porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, soulignant que «les réunions se poursuivront aujourd'hui». Les talibans affirmaient, en outre, avoir tenu des «pourparlers préliminaires avec le représentant spécial du département d'état, M. Zalmay Khalilzad». Le département d'Etat américain a confirmé le déroulement de réunions à Abou Dhabi qui «s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les Etats-Unis dans leur stratégie en Asie du Sud pour promouvoir un dialogue intra-afghan visant à mettre un terme à ce conflit».

La rencontre d’Abou Dhabi vise surtout à établir un dialogue de proximité avec la délégation talibane et « préparer une rencontre en face-à-face entre les deux parties», a tweeté hier le porte-parole de la présidence afghane, Haroon Chakhansuri. Le président pakistanais, Imrah Khan, a indiqué, pour sa part, que «le Pakistan fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer le processus de paix ». Une déclaration qui fait suite à une lettre adressée par le président Trump, qui sollicite la contribution d’Islamabad pour résoudre ce conflit. M. Trump a, dans cette missive, déclaré que son objectif régional le plus important était de parvenir à « un règlement négocié » de cette guerre. Ce changement de ton de M. Trump, jusqu’alors très critique à l’égard du Pakistan, intervient alors que Moscou avait tenté d’établir un pont entre les frères ennemis lors d’une récente réunion à Moscou. De l’avis des observateurs, l’opération visait notamment à saper l’influence américaine en Asie centrale.

Et pour mieux asseoir sa «Pax russica», Moscou a invité tout le voisinage : 11 pays, dont la Chine, le Pakistan et l’Iran, ce qui a d’ailleurs irrité Washington. Mais au-delà des calculs des uns et des autres, l’étape moscovite aura eu le mérite d’apaiser un peu plus les esprits mais surtout de faire converger les points de vue Russes et talibans sur la nécessité de réduire l’importance des Etats-Unis dans la région.

A Abou Dhabi, les Etats-Unis, déclassés par les russes dans le dossier syrien, comptent bien remporter cette lutte d’influence. Une histoire de revanche.

