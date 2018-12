Powerlifing : La Radieuse honore Amine Bouafia

La Radieuse vient d'honorer Amine Bouafia, qui vient d'être consacré dernièrement champion du monde en Olympia pro powerlifing, et cela en présence du président Chafi Kada et de figures emblématiques du football, à l'image de Belloumi, Megharia, Hansal et Benchiha. Le champion du monde, accompagné de sa mère, a reçu un accueil des plus chaleureux, au complexe sportif Reguig- Abdelkader, de la part d'un public de connaisseurs qui a ovationné Bouafia pour son exploit.

La Radieuse, par l'intermédiaire de son président, lui a remis un trophée de mérite, un diplôme d'honneur et des cadeaux de valeur, et cela dans une ambiance de fête. Les camarades de Belloumi ont également remercié et félicité Amine Bouafia, pour son authentique exploit qui honore l'Algérie. Le champion du monde a surclassé de grands sportifs connus sur la scène internationale, dans cette compétition qui s'est déroulée en Russie. Amine Bouafia et sa mère ont tenu à remercier la Radieuse pour ce geste de reconnaissance et l’hommage qui va certainement insuffler à notre champion l'ambition indispensable pour garder son trophée, lors du prochain championnat du monde, qui se déroulera en Australie.



Hommage au regretté Derouiche Djillali, encadreur des jeunes du MCO



l’association Radieuse a rendu un émouvant hommage posthume à l’une des chevilles ouvrières des jeunes catégories du Mouloudia Club d’Oran, Derouiche Djillali, décédé récemment à la suite d’une maladie.

Le défunt a fait une longue carrière au service du MCO, depuis les années 1990, venant du club de son quartier, le FC Carteaux.

L’émotion était grande au domicile, à Carteaux (Oran) où s’est rendu la délégation, composée de son président Kada Chafi, de Lakhdar Belloumi et de Fodil Megharia, sans oublier l’ex-arbitre international Mohamed Hansal, ainsi que des anciens joueurs du MCO, Nacer Benchiha, Chaïb Haddou et son fils Tewfik, sachant qu’il jouissait d’une grande estime. Les deux fils de Derouiche Djillali, Souleimane et Mohamed, ont reçu des présents, un diplôme d’honneur, une médaille de reconnaissance, des cadeaux et une aide financière. Cette cérémonie très émouvante a permis de mettre en lumière les qualités de sérieux, d’honnêteté, de compétence et d’amour pour son credo, être au service des jeunes. La famille Derouiche a remercié les présents et la Radieuse qui a été la première à rendre hommage au disparu : «Le fait qu’une grande association qui est la Radieuse et des figures emblématiques de notre football rendent hommage à notre défunt père, qui était un homme simple, nous met du baume au cœur.»