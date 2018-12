Handball, Championnat arabe des clubs champions : Lâ€™IC Ouargla sans complexe Ã  Sfax

Les joueurs de l’Itihad Chabab (IC) Ouargla participeront à la 34e édition du Championnat arabe des clubs champions de handball (messieurs), prévu du 19 au 28 décembre courant à Sfax (Tunisie), avec l’objectif de titiller les grosses cylindrées. Le président du club rouge et noir, pensionnaire du Championnat d’Algérie Excellence de handball, s’est montré confiant quant aux compétences de son équipe d’aller réaliser la meilleure performance possible et pourquoi pas jouer les premiers rôles dans cette participation internationale, la première de son histoire. «On a une équipe stable et soudée, manquant, certes d’expériences en compétitions internationales, mais qui s’engage à ne ménager aucun effort lors de ce Championnat dans le but d’honorer l’Algérie et de donner de la joie à nos supporters», a déclaré à l’APS El-Hadj Omar Miloud, en marge d’une cérémonie symbolique organisée lundi dans la soirée au siège de la wilaya d’Ouargla en l’honneur de l’équipe avant son départ en direction de la Tunisie. «Notre objectif principal est d’aller le plus loin possible dans ce Championnat arabe, en négociant match par match, et tenter de relever le challenge», a-t-il souligné. S’agissant de l’effectif, l’IC Ouargla qui a été consolidé avec l’arrivée, en début de saison (2018-2019), de deux joueurs tunisiens, à savoir Maher Benabdallah (Jendouba Sports) et Mohamed Fourati (El-Makarem de Mehdia), a enregistré deux (2) autres nouveaux renforts à l’occasion de sa participation à cette compétition arabe, en recrutant Islam Boukhatem (GS Pétrolier) et Aziz Bouhal (CR Baraki), a-t-il fait savoir.