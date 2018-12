Coupe dâ€™AlgÃ©rie (suite des 32es de finale) : Lâ€™indÃ©cision planera

Les 32es de finale de la coupe d’Algérie de football se poursuivront, aujourd’hui, avec au programme cinq rencontres. L’affiche de cette journée de dame Coupe est la confrontation qui mettra aux prises l’Entente de Sétif avec l’Olympique Médéa, au stade du 8-Mai 1945. L’ESS aura les faveurs des pronostics, en évoluant sur son terrain et devant son super public, qui ne manquera pas de venir en force soutenir son équipe de toujours.

En face, l’O. Médéa qui ne se déplacera pas en victime expiatoire. Elle jouera le coup à fond pour tenter d’arracher la qualification aux 16es de finale de l’épreuve. Equipe accrocheuse à souhait, l’OM, qui est difficile à manier hors de ses bases, constituera, à non pas douter, un dur morceau pour les gars à Noureddine Zekri. L’Entente, éliminée de la Ligue des Champions africaine et de la Ligue des Champions arabe cette saison, sur lesquelles la direction du club avait beaucoup misé, aura à cœur d’aller au bout en coupe d’Algérie. Spécialiste de cette compétition, l’ESS tient à reconquérir la confiance de ses fans. Les camarades de Zeghba fouleront la pelouse du 8-Mai 1945 avec la ferme intention d’arracher la qualification au prochain tour. Seulement, en face, Addadi et ses coéquipiers ne l’entendront pas de cette oreille. Chaude empoignade en perspective. Viens ensuite un autre match intéressant qui aura lieu à Remchi entre la formation locale et le Mouloudia d’El-Eulma. Comme la coupe d’Algérie est une bonne occasion aux équipes dites petites évoluant en palier inférieur de se distinguer, il est clair que même si à priori c’est Babya qui est plus fort, l’effet surprise n’est pas à écarter pour autant pour l’US Remchi, qui aura l’avantage de recevoir les Eulmis dans son fief. Cela promet des débats chauds entre les deux équipes. Le MC Magra, équipe surprise de la Ligue 2 cette saison, accueillera le FCB Abdelmalek Ramdane. Pratiquement imbattable chez lui, le MCM compte poursuivre sur sa dynamique des bons résultats. L’équipe visiteuse, qui n’a rien à perdre, jouera, à non pas douter, le coup à fond, même si l’adversaire est de moindre calibre. Les autres rencontres MSP Batna - CR Bouguirat et RA Aïn Defla - NT Souf, qui auront lieu aujourd’hui aussi, s’annoncent indécises au vu des forces en présence. Comme tout est possible en coupe d’Algérie qui nous a habitués souvent aux scénarios les plus invraisemblables, il ne faut surtout pas croire que les jeux sont faits pour les équipes qui évolueront à domicile, ou bien celles qui joueront contre des adversaires de palier inférieur que le leur.

Mohamed-Amine Azzouz



Résultats de Lundi 17 décembre :

Amel Bousaâda - OR Boumahra 2-1

IH Chellala - USM Khenchela 1-3

Hamra Annaba - CRV Moussa 0-2

MC El-Bayadh - AS Aïn M'lila 1-1 (1-4, aux t.a.b)

JS Guir Abadla - USM El-Harrach 0-2

MB Rouissat - JSM Tiaret 1-1 (4-2, aux t.a.b)

MB Bazer Sakhra - CR Béni Thour 2-2 (5-3, aux t.a.b)

JSM Béjaïa - JSM Skikda 2-1

SA Sétif - CRB Kaïs 0-0 (3-4, aux t.a.b)

-------------------------------

PROGRAMME :

Aujourd’hui mercredi 19 décembre :

Remchi : US Remchi - MC El Eulma (14h00)

Batna : MSP Batna - CR Bouguirat (14h00)

Aïn Defla (OPOW) : RA Aïn Defla - NT Souf (14h00)

Sétif : ES Sétif - Olympique Médéa (18h00)

Magra : NC Magra - FCB Abdelmalek Ramdane (14h00)

Jeudi 20 décembre :

Alger (5-juillet) : RC Kouba - MC Alger (19h00)

Vendredi 21 décembre :

Alger (Omar-Hamadi) : AS Sûreté Nationale - CRB Aïn Oussera (15h00)

Jeudi 27 décembre :

Lakhdaria : IB Lakhdaria - JS Saoura (14h00)

Constantine : CS Constantine - RC Bougaâ (17h00)

Sid Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - MS Cherchell (17h00)

Béjaïa (Unité maghrébine) : Olympique Akbou - NA Husseïn-Dey (14h00).