Dans la lucarne : Renfort dans les prolongations

Le football est un sport qui attire des millions de téléspectateurs, mais aussi de spectateurs dans un stade. Il est aimé et choyé partout à travers le monde. On ne peut se passer de cette discipline qui compte de plus en plus d'adeptes. Ce n'est un secret pour personne, eu égard à la qualité du football prodigué, çà et là, par les grands clubs mondiaux. Les joueurs sont devenus aussi de «véritable virtuoses» dans la plupart des championnats dans presque tous les continents. Ce qui rend ce sport encore plus attractif d'année en année. Les joueurs aussi sont «royalement payés». Les supporters adulent sans retenue leur «idoles» à un seuil inimaginable. Toutefois, comme les télévisions du monde sont plus exigeantes que jamais, les programmations des rencontres se jouent jusqu'à trois fois par semaine. Les joueurs sont ainsi soumis à de véritables marathons, obligeant certains joueurs à s'adonner au dopage pour tenir le rythme. Ce n'est plus facile de soutenir la même cadence en jouant plus de trois matches dans un laps de temps très court. Les joueurs sont éreintés et terminent souvent sur le «genou» leurs matches. Fac à cette dureté et le fait d'être soumis à des efforts intenses, l'international Board, gardienne des lois du jeu, a pris en ligne de compte cette réalité, puisque en coupe, elle a fini par accepter qu'on ajoute un quatrième remplaçant lors de la phase des prolongations. C'est-à-dire qu'on peut ajouter un quatrième joueur en plus des trois remplaçants habituellement utilisés.

«Suivant la recommandation de l'IFAB (International Football Association Board), instance internationale qui définit les règles du jeu, la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d'adopter le principe d'un quatrième remplaçant lors des prolongations pour cette édition de la coupe d'Algérie 2018-2019».

Cette décision intervient après l'amendement de la Loi III «Nombre de joueurs» (IFAB/FIFA) qui annonce la «possibilité donnée aux équipes «Séniors» d’avoir un 4e remplaçant supplémentaire durant la prolongation de la rencontre, indépendamment du fait que l'équipe ait ou non déjà effectué tous les remplaçants autorisés.

La FAF a adopté cette loi qu'elle vient de mettre en pratique avec ces 32es de finale de la coupe d'Algérie. Il est évident qu'une telle mesure ne peut que faire plaisir à tous du moment qu'elle vous permet d'ajouter un quatrième joueur. Ce qui n'est pas rien. C'est une attitude qui ne peut qu'être très utile pour les footballeurs puisqu'on a permis à quatre joueurs de jouer comme remplaçants même si cela ne peut se faire que durant la période de trente minutes des prolongations. On peut qu'applaudir cette mesure qui allège les joueurs qui n'arrivent plus à suivre la cadence de ce sport trop exigeant et que le spectateur de tous les championnats restent intransigeants quant à la «régularité» des performances des joueurs. Celui que ne peut donner ce que l'on attend de lui et aussitôt mis au pilori. Ce qui rend la concurrence entre les uns et les autres des plus difficiles, voire insoutenables. Par conséquent, cette recommandation adoptée et appliquée par la FAF et sa commission gérant la coupe d'Algérie ne peut qu'être positive pour notre football qui, malgré tout, est très prisé à travers toutes les régions du pays. De plus, il faut dire que les matches de la coupe d'Algérie sont, le plus souvent, intenses où les joueurs sont très sollicités surtout lorsque les équipes en face sont d'un niveau quasi-similaire. Il faudra avoir beaucoup de «souffle dans la boîte», comme l'on dit, si on veut atteindre son objectif qui est la gagne. La FAF a ainsi donn» un coup de main de qualité aux joueurs, mais aussi aux clubs. Tant mieux !



Hamid Gharbi