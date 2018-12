Le ministre de la justice Ã  lâ€™Ã©mission Â« Hiwar Essaa Â» : CrÃ©dibilitÃ© et respectabilitÃ© des institutions de lâ€™Etat

- Corruption : Plusieurs affaires importantes sont aux mains de la Justice et font l'objet d'investigations

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, a révélé que 206 candidats sont en compétition pour la prochaine élection du renouvellement partiel des membres du Sénat dont 41 indépendants et des représentants de 23 partis politiques. Garantir la transparence et l’intégrité de toute élection est «une nécessité impérieuse à même de mieux consolider la confiance des citoyens en les institutions de l’Etat». Le propos est du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, qui était l’invité de Hiwar Essaa diffusée dimanche soir, par la Télévision nationale. Il est du devoir de tout un chacun de respecter les institutions de la République qu’il faudrait préserver de toute atteinte à leur crédibilité, a t-il soutenu. En effet, à une question en rapport avec le scrutin du renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, M. Louh fera savoir d’entrée dans sa réponse que la crédibilité des institutions élues est un principe élémentaire dans le maintien et la promotion de la stabilité. «Toute tentation de porter atteinte à ces institutions pourrait nous ramener à la situation d’instabilité qu’a subie le pays avant l’accession du Président Bouteflika à la magistrature suprême» a-t-il affirmé. Tout en rappelant les circonstances dans lesquelles le Chef de l’Etat a été élu, en 1999, à la tête du pays, le ministre mettra l’accent sur les efforts du Chef de l’Etat qui a œuvré d’arrache-pied pour réhabiliter la place des institutions ayant été fragilisés par une décennie de terrorisme destructeur et meurtrier. Se doter d’institutions crédibles constitue un élément fondamental dans l’ancrage de l’Etat de droit, a ajouté M. Louh, qui a rendu un vibrant hommage à la «vision sage et profonde du Président de la République ayant permis de consacrer cet objectif à travers le processus de réformes de la Justice. Des réformes qui se poursuivront encore de manière «substantielle et approfondie» a-t-il précisé. Concernant le scrutin de renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation fixé au 29 décembre, le ministre a affirmé que la riposte de la justice sera des plus ferme à l’encontre de toute personne qui serait tentée d’attenter à sa crédibilité. »La loi est claire à ce propos et elle sera appliquée dans toute sa rigueur» a-t-il dit. Dans cette optique, il a fait état de la mobilisation de 736 magistrats pour superviser le déroulement de cette élection, et répartis, en moyenne de 8 à la tête de chacun des 72 bureaux de vote aménagés à travers le territoire nationale. Il a révélé en outre que sur les 232 dossiers de candidatures déposés, 206 ont été validés par les commissions présidées par des magistrats. Figurent parmi les candidats retenus, des représentants de 23 partis politiques et 41candidats libres. M Louh a précisé que le FLN est le seul à être représenté dans les 48 wilayas, talonné par le RND dans 46 wilayas. D’autre part, s’agissant de la défense et du respect des droit de l’homme, M. Louh à soutenu qu’il s’agit là «d’une constance maintes fois réaffirmée par l’Algérie à travers l’évolution de son arsenal juridique». «C’est un principe qui est consacré dans toutes les constitutions qu’a connue le pays « a-t-il appuyé. Il rappellera que la réforme du secteur s’est traduite notamment «par une révision profonde des lois dans l’objectif de promouvoir une justice équitable et indépendante, garantir une meilleure protection des droits et des libertés et consolider le rôle de la défense». Cela est d’ailleurs clairement stipulé dans les dispositions du nouveau code de procédure pénale. Des dispositions ayant trait entre autres à la limitation du mandat de dépôt et du transfert de ces prérogatives, la promotion du principe de préemption d’innocence, l’amélioration des conditions de la garde à vue, sans oublier l’introduction d’une juridiction à double degré dans le fonctionnement du tribunal criminel notifié dans la Constitution révisée en 2016.

Le ministre de la Justice a aussi insisté sur le fait que tous les Algériens "quelles que soient leurs différences et leurs appartenances" sont d'accord pour agir afin de ne plus revivre la situation dans laquelle se trouvait l'Algérie dans les années quatre-vingt dix liant cela à la nécessité de la consécration de la confiance en les institutions de l'Etat afin de les rendre "plus proches du peuple". Dans ce contexte, M. le ministre a rappelé les efforts consentis par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui continue dans ce sens, affirmant qu'"il a milité quant il a trouvé l'Algérie dans un état où la sécurité, la stabilité et le développement faisaient défaut, sans oublier l'embargo qui nous avait été imposé". La conservation de la stabilité est le "devoir de tous sans exception aucune, tout le monde doit continuer à £uvrer à "protéger le pays contre tout ce qui pourrait porter atteinte à sa sécurité, qui se concrétise actuellement sous la direction du président Bouteflika". Il a également mis en garde contre quelques déclarations qui pourraient provoquer "des déchirements au sein de la société et l'absence de confiance en les institutions de l'Etat", ajoutant qu' "on ne peut ignorer ce qui se passe autour de nous au niveau régional et international et ce qui est arrivé à plusieurs pays au nom de la démocratie et du changement". Quant au rôle que doit jouer la justice dans un tel contexte, M. Louh a réaffirmé la permanence de cette dernière à travers "l'application stricte de la loi qui est au dessus de tous." Dans un autre registre, M. Louh a évoqué le fléau de la corruption en passant en revue différentes décisions prises par l'Algérie pour lutter contre ce phénomène. Précisant, dans ce sens, que l'Algérie est en train d'élaborer son second rapport s'articulant au cadre plus général de l'accord onusien de la lutte contre la corruption et dont l'objectif est la prévention de ce fléau et la restitution des avoirs. Il a également évoqué, les mesures préventives visant à mettre un terme aux prévarications à travers la numérisation et l'actualisation, surtout quant il s'agit d'institutions précises, à leurs têtes, les impôts, les douanes et les banques. Plusieurs affaires importantes sont aux mains de la Justice et font l'objet d'investigations, a-t-il indiqué, rappelant le projet du pôle punitif national qui prendra en charge les affaires les plus complexes de la corruption pour les soumettre à la Justice. Par ailleurs, M. Louh a évoqué la lutte contre la cybercriminalité, indiquant qu'un projet de loi concernant ce type de crimes est actuellement au niveau du secrétariat du gouvernement pour enrichissement. Ce texte viendra combler le vide juridique caractérisant actuellement ce type de crimes. (aps)