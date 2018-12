Le prÃ©sident du Conseil de la nation reÃ§oit M. Lee Nak-yon

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a passé en revue avec le Premier ministre de la République de Corée, Lee Nak-Yon, plusieurs questions d’intérêt commun, notant à cet égard «une convergence de vues» concernant notamment «la situation au Mali, en Libye et le règlement du conflit au Sahara Occidental dans le cadre onusien. Les deux parties ont examiné «les questions d’intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que la situation dans les régions du Sahel et du Maghreb arabe», une occasion qui a permis également de noter «une convergence de vues concernant la situation au Mali, en Libye et le règlement du conflit au Sahara Occidental dans le cadre Cette rencontre qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a permis d’évoquer les possibilités de hisser et d’élargir le niveau de coopération entre les deux pays, unis par une déclaration de partenariat stratégique signée en 2006, à d’autres domaines au mieux des intérêts des deux peuples. Dans ce cadre, M. Bensalah a indiqué que l’Algérie, grâce à la politique de réconciliation nationale initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika, «jouit de la sécurité et de la stabilité et œuvre actuellement à diversifier ses ressources de revenu en développant son industrie et son économie». De son côté, le Premier ministre sud-coréen a salué la politique éclairée du président Bouteflika, qui a permis à l’Algérie de vaincre le terrorisme et surmonter les épreuves difficiles. Il s’est félicité également des réalisations de l’Algérie depuis l’élection du Président de la République, à savoir «le rétablissement de la stabilité politique et sociale», une stabilité, a-t-il dit, que «l’Algérie s’emploie à transmettre aux pays de la région». Par ailleurs, M. Lee Nak-Yon a salué les efforts consentis par l’Algérie dans le domaine économique, lesquels ont permis «de réaliser une croissance en dépit de la crise du marché des hydrocarbures». Au volet parlementaire, les deux parties ont convenu de hisser le niveau des relations parlementaires entre le Conseil de la nation et l’Assemblée nationale de la République de Corée à travers l’échange de délégations et de visites et le renforcement de la concertation au niveau des institutions parlementaires internationales et ce en application de la teneur du protocole de la coopération signé entre le secrétariat général des deux institutions le 23 mai 2010.

-----------------------------

M. Si Afif reçoit une délégation parlementaire sud-coréenne

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger à l'Assemblée populaire nationale, Abdelhamid Si Afif a reçu, hier à Alger, une délégation parlementaire de l'Assemblée nationale de la République de Corée du Sud, présidée par le vice-ministre aux affaires politiques, Jae Yong Ho. Lors de cette rencontre à laquelle a pris part le président du groupe d'amitié parlementaire algéro-coréen, M. Si Afif, qui après avoir souligné que les relations entre les deux pays «ont été un exemple vivant depuis leur établissement» et qu'elles «sont devenues, en un laps de temps court, une base solide des relations stratégiques» entre les deux pays, a appelé à «consentir davantage d'efforts pour les hisser». L'Algérie, a-t-il affirmé, «a assuré un climat propice aux affaires et a accordé à ses partenaires de grandes opportunités d'investissement outre les atouts qu'elle recèle pour attirer davantage d'investissements coréens, notamment suite à la signature par les deux chefs d'Etats d'un accord de partenariat stratégique en 2006», exprimant son souhait de voir le groupe d'amitié algéro-coréen «contribuer» au renforcement des «liens d'amitié et à l'approfondissement de l'action commune». «Dans sa dernière Constitution, l'Algérie a accordé une grande importance à la diplomatie parlementaire, étant l'un des canaux efficients dans l'établissement des relations avec les états». De son côté, M. Jae Yong Ho a mis en exergue «les dénominateurs communs entre les deux pays, tant en ce qui concerne la contribution à la réforme démocratique qu'en ce qui concerne les visions et objectifs stratégiques liés à la coopération économique».