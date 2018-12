M. Louh sâ€™entretient avec l'ambassadeur d'Allemagne : Renforcement des relations

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh a reçu, au siège du ministère, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Alger, Mme Ulrike Knotz avec laquelle il a examiné la coopération bilatérale dans les domaines juridique et judiciaire, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre a permis aux deux parties de «passer en revue les relations liant les deux pays et souligner l'impératif renforcement et consolidation des domaines de la coopération, notamment dans ses volets, juridique et judiciaire».