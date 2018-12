Forum Afrique - Europe sur le numÃ©rique : Mme Faraoun Ã  Vienne

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, prend part au Forum de haut niveau Afrique-Europe qui se tient depuis hier à Vienne en Autriche, sous le thème «conduire la coopération à l'ère du numérique». Mme Faraoun représentera le président Abdelaziz Bouteflika, invité à ce Forum qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne.

Ce Forum de haut niveau verra la participation de dirigeants politiques, de chefs d’entreprises et d'investisseurs qui partageront «leur vision sur la coopération actuelle et future» entre l'Afrique et l'Europe en matière d'innovation et de numérisation. Il vise à «définir les moyens de promouvoir l'innovation et la numérisation en tant que moteurs clés du développement, afin que la transformation numérique puisse bénéficier à tous, en Afrique comme en Europe». Les travaux du Forum se dérouleront durant deux jours sous forme de tables rondes focalisées sur des «thèmes clés» liés à l'innovation pour l'ère du numérique en Afrique, à savoir «la Fintech (technologie financière), investir dans les start-up, l'administration en ligne, l'accélération du e-commerce et la connectivité en Afrique». Co-organisé par le Conseil de l'UE et l'UA, le Forum de haut niveau exprime «la volonté politique entre l'Afrique et l'Union européenne d'approfondir le partenariat dans les domaines du commerce et des échanges technologiques et souligner leur importance pour la croissance économique».