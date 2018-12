Commission mixte algÃ©ro-maltaise : Tenue demain Ã  La Valette de la 5e session

La cinquième session de la commission mixte de coopération algéro-maltaise se tiendra, demain à La Valette. Cette session qui sera précédée, la veille, par une réunion au niveau des hauts fonctionnaires, «intervient à la suite des visites effectuées en Algérie, respectivement par le Premier ministre de la Républiques de Malte, Joseph Muscat, en novembre 2015, et la présidente de la République de ce pays, Marie-Louise Collier Preca, en janvier 2016, à l'occasion desquelles il a été décidé de réactiver ladite commission». La délégation algérienne à cette session, composée de représentants de plusieurs secteurs, sera conduite par le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, en sa qualité de co-président de la commission, côté algérien. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la Promotion commerciale de Malte, Carmelo Abela, co-présidera les travaux, côté maltais. La cinquième session de la commission mixte algéro-maltaise sera l'occasion pour les deux parties de «passer en revue l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de leur renforcement. Plusieurs projets d'accords en discussion, dont certains se rapportant au secteur de la santé, au domaine sanitaire vétérinaire et à la protection des végétaux, pourrait être signés en cette occasion».