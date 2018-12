M. Mebarki reÃ§oit lâ€™ambassadeur des Pays-Bas : Examen des pistes de coopÃ©ration

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, a convenu, avec l'ambassadeur des Pays Bas, Robert Van Embden, lors de l'audience qu'il lui a accordée, de réfléchir à «d'autres pistes» de coopération, dans des domaines intéressant les deux pays.

«Les deux parties ont convenu de réfléchir à d'autres pistes de coopération, notamment le jumelage entre établissements et dans des domaines intéressant les deux pays, comme l'énergie solaire ou le traitement de l'eau». Le ministre a rappelé les «grands axes du programme de modernisation et de réforme du service public de la formation et de l'enseignement professionnels ainsi que la stratégie de son département, en matière d'adaptation de l'offre de formation aux besoins et compétences, formulés par les grands secteurs d'activités». La rencontre a été, en outre, une occasion de «se féliciter» du lancement, en janvier 2019, d'un projet d'appui en faveur du développement de la formation professionnelle en direction des filières agricoles, et ce, avec l'appui du Gouvernement des Pays-Bas, à travers l'instrument de coopération PUM. Ce projet, d'une durée de 2 ans, vise «le renforcement des compétences» de deux établissements de formation d'excellence, l'un spécialisé dans le développement de la filière laitière à Oran et l'autre dans les filières liées à la culture sous serre et la transformation de la datte, sis à Biskra. Le ministre a exprimé sa «satisfaction quant à l'opportunité et le bien-fondé de ce projet, tout en soulignant l'apport du secteur de la formation professionnelle en matière de valorisation de la ressource humaine».

De son côté, l'ambassadeur a souligné «l'importance de la formation technique et professionnelle dans l'accompagnement des programmes d'investissement, notamment dans les domaines agricole et agroalimentaire, tout en marquant sa disponibilité à appuyer la mise en œuvre du nouveau programme d'assistance technique, par la mise à disposition de l'expertise et du transfert du savoir-faire, dans les filières identifiées».