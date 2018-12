MÃ©dias et dÃ©veloppement durable Ã  Ryadh, M. Kaouane : Â« concrÃ©tiser les objectifs Ã  lâ€™horizon 2030 Â»

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a pris part, hier à Ryadh, à une rencontre intitulée «La campagne médiatique arabe pour concrétiser les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, voies et mécanismes d'application».

Cette rencontre, organisée en marge de l'événement «Riyadh capitale de l'information arabe 2018/2019», a vu la participation des ministres arabes de l'Information, des experts du monde arabe en matière de médias et de développement durable, ainsi que des figures des médias arabes. Les interventions étaient principalement axées sur «les enjeux liées à l'orientation du rôle des médias dans le sens de leur contribution au développement durable, ainsi que les mécanismes et moyens à mettre en œuvre pour que les médias soient au service de cet objectif». La rencontre a été sanctionnée par des recommandations appelant, notamment à l'établissement d'une cartographie médiatique arabe pour le développement durable, à la vulgarisation du rôle des médias comme partenaires à part entière du développement durable, et la sensibilisation des citoyens arabes sur les enjeux du développement durable.

Entretien avec le ministre palestinien de l’Information



M. Kaouane s'est entretenu avec le Vice-Premier ministre et ministre de l'Information palestinien, Nabil Abou Roudeïna, en marge de la rencontre. Cet entretien a permis aux deux responsables d'aborder les relations entre l'Algérie et la Palestine dans les domaines de l'information et de la communication, tout en rappelant les «positions historiques constantes de l'Algérie et du peuple algérien en faveur de la cause palestinienne». M. Abou Roudeïna a, par ailleurs, rendu hommage à l'Algérie pour «la régularité et la constance de son soutien financier auquel veille personnellement son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Les deux ministres ont salué, par la même occasion, la décision de la Ligue arabe d'adopter Al Qods comme capitale permanente de l'information arabe, parallèlement à la désignation, annuellement, d'une capitale arabe pour abriter l'événement.