SolidaritÃ© : Une Omra au profit des malades du Cancer Ã  SÃ©tif

C’est en présence d’un public nombreux qu’a été lancé, ce début de semaine, la troisième édition «Une omra pour l’espoir», destinées essencielement aux personnes malades du cancer de la wilaya de Sétif. Dans une salle qui s’est avérée véritablement trop exiguë pour contenir tous les invités à ces manifestations, des personnes nanties venues de différentes wilayas du pays, ainsi que des responsables d’agences de voyages et citoyens venus prendre place et apporter leur contribution aux malades et parents, l’émotion était donc à son paroxysme et chaque appel dans cet salle se traduisait spontanément par ce geste du cœur qui a déjà permis à plusieurs malades de se rendre déjà aux lieux saints durant les deux dernières éditions. Organisée par l’Association des oulémas musulmans et l’association «Kafil el Yatim», en coordination avec la direction des affaires religieuses et des waqfs de la wilaya de Sétif, cette manifestation à caractère humanitaire n’a pas été sans connaître dès sa mise en œuvre le succès escompté, puisque pas moins de 34 malades du cancer accompliront cette «Omra de l’espoir» au titre de la première édition, et 44 autres suivront pour la seconde organisée l’an dernier.

À l’issue de cette manifestation qui s’est tenue, faut-il le souligner, dans un climat familial, marqué de surcroît par beaucoup d’espoir, de fraternité et de sérénité, plusieurs intervenants, des organisateurs, des oulémas ou donateurs prendront la parole pour dire l’impact que revêt une telle manifestation dans sa dimension humanitaire et appeler tous ceux qui peuvent contribuer à la réalisation de ce rêve entretenu par bien des patients de devenir réalité.

Tenah Amor, le directeur de wilaya des affaires religieuses et des biens waqfs, qui félicitera les initiateurs d’une telle manifestation du cœur, abondera dans ce sens, en soulignant les vertus de l’islam. Un appel qu’il relayera par une juste reconnaissance à l’endroit de tous ceux qui ont déjà permis à 78 malades, pour certains qui ne sont plus de ce monde, de se rendre aux lieux saints et y accomplir cette omra de l’espoir. Comme il saisira cette opportunité pour faire état de la forte dimension de la solidarité qui prévaut dans cette wilaya dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et du développement local, et citera à cet effet les dernières réalisations de plus de 11 milliards de centimes réalisés au titre de «Zaket el Fitr», de même que les plus de 4 milliards accumulés au titre de «Zaket el Mel», ainsi que pas moins de 36.000 couffins et 7.000 trousseaux distribués aux nécessiteux par le conseil des œuvres de bienfaisance.

Pour leur part, Azzedine Daoud, représentant de la commission d’assistance de l’association des Oulémas musulmans, et Abdelatif Oulia, de l’association «Kafil el Yatim», se féliciteront de l’adhésion qui a entouré cette initiative humanitaire et entreront de plain pied dans la mise en œuvre de cette troisième édition.

Une première journée, à l’issue de laquelle 21 omras seront rassemblées sur un objectif de 60 cette année. «Un chiffre que nous réaliserons et dépasserons peut-être, forts de ce vent d’espoir et de solidarité qui entoure cette manifestation en attendant de faire le bilan à la fin du mois de février», ajoute Azzedine Daoud, qui ne manquera pas de citer l’exemple de «cet Algérien résident en France et qui nous offre chaque année 10 omras».

F. Zoghbi