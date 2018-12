5e session du Forum dâ€™affaires algÃ©ro-sud-corÃ©en : Ã©largir les domaines de coopÃ©ration

Les deux pays tiendront une réunion de haut niveau autour de la coopération dans le domaine aérospatial.



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, co-présidant avec son homologue sud-coréen, Lee Nak-Yon, la 5e session du Forum d’affaires algéro-sud-coréen, tenue, hier à l’hôtel El-Aurassi à Alger, a relevé, dans son intervention, la faible présence des entreprises sud-coréennes en Algérie, qui «se limitaient, des années durant, à conclure des contrats de réalisation dans divers secteurs».

La conclusion de partenariats industriels n’est intervenue «qu’au cours de ces dernières années, et ce dans le domaine électronique pour s’élargir au domaine de l’industrie automobile». Partant de ce constat, le chef de l’Exécutif appelle les investisseurs sud-coréens à renforcer davantage leur présence sur le marché industriel algérien, lequel s’érige, dit-il, en une passerelle vers les marchés africain, européen et arabe. Égrenant les avantages qu’offre l’Algérie aux entreprises étrangères désirant investir dans le cadre de partenariat, M. Ouyahia a évoqué l’exonération fiscale sur une longue durée, et l’exonération de taxes douanières, un coût bas de l’énergie, un foncier disponible et mis à la disposition des investisseurs sous forme de concessions à un prix insignifiant ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée et compétitive.

Plaidant la poursuite et le renforcement de cette nouvelle orientation dans le partenariat industriel, M. Ouyahia dira qu’un meilleur investissement en Algérie offrira aux Sud- Coréens une meilleure possibilité de se positionner sur un «marché protégé», citant au passage deux exemples édifiants l’industrie électroménagère et l’industrie automobile. Le Premier ministre a indiqué : «Nous avons vécu le colonialisme qui nous a laissé le sous-développement.» Il y a aussi une difficile histoire contemporaine ainsi que des difficultés économiques qu’a vécues l’Algérie. Il rappelle le passage de notre pays d’une économie socialiste avec ses réussites et échecs, à une économie de marché qui «commence à se développer et à donner ses fruits». Il dira que depuis l’accession du Président Bouteflika à la présidence, l’Algérie a cumulé succès et acquis irréversibles dans bien des domaines. A l’adresse de la forte délégation d’hommes d’affaires sud-coréens, M. Ouyahia indiquera que «l’Algérie, même entouré de turbulences et de conflits que vit la région, est un pays qui se distingue par, d’une part, sa stabilité ; et de l’autre, par un décollage économique prometteur». Par «prometteur», il désigne, entre autres, des réserves de changes de près de 100 milliards de dollars, un faible endettement et un taux de croissance hors hydrocarbures de plus de 3%.



Tenue en 2019 de la réunion du Comité mixte algéro-sud coréen



De son côté, son homologue sud-coréen, Lee Nak-Yon, dans une première visite d’un Premier ministre sud-coréen en Algérie, a de prime abord appelé au renforcement de la coopération bilatérale dans l’industrie manufacturière, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication dans lequel la Corée du Sud, mettant en avant la réputation mondiale de son pays, veut partager son expérience dans ce domaine avec l’Algérie. L’élargissement du partenariat à des domaines comme les installations industrielles, dont les centrales thermiques, les raffineries et les installations environnementales pour le traitement de l’eau et des déchets, figure parmi les propositions du Premier ministre sud-coréen. Sur sa lancée, il cite la conclusion d’accords de coopération dans les domaines de l’environnement et des douanes, annonçant par ailleurs la tenue d’une réunion de haut niveau autour de la coopération dans le domaine aérospatial. Ce n’est pas tout, entre Séoul et Alger, les opportunités ne manquent pas. Et M. Lee ne le sait que trop bien. «Nous pouvons créer de nouvelles opportunités et commencer par institutionnaliser notamment le dialogue entre les gouvernements des deux pays». L’hôte d’Alger annonce la tenue en 2019 de la réunion du Comité mixte algéro-sud coréen qu’il qualifie d’«occasion importante pour passer à l’examen de la coopération en cours et relever ensemble de nouveaux défis». Rebondissant sur sa visite, M. Lee admet qu’elle est «relativement tardive», mais sera annonciatrice d’un avenir prometteur pour les deux pays.



Réactiver la Task-Force algéro-coréenne



Intervenant à l’ouverture de ce forum, le ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, relève la volonté des deux pays à renforcer leur relation de coopération dont la nouvelle dynamique devra s’appuyer sur la promotion du partenariat économique et d’investissement. De son côté, Young-Ju Kim, président de la Kita, évoque la nécessité de réactiver la Task-Force algéro-coréenne qui, à ce jour, a tenu 9 sessions et dont la dernière remonte à 2012. Précisant que son pays se tourne vers les investissements directs étrangers, il cite la présence coréenne en Algérie dans le montage de véhicules, des Smartphones et téléviseurs. Aujourd’hui, soutient M. Kim, il y a un cadre propice pour intensifier les échanges et aller vers une coopération innovante. Pour lui, le renforcement doit dépasser le secteur industriel, et toucher aux échanges culturels. Quant à Laïd Benamor, président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, il indique que de nouvelles opportunités s’offrent des deux côtés, mettant en relief le positionnement de l’Algérie comme «point d’attache» pour permettre à la Corée de Sud de mieux s’implanter dans le marché africain, dont l’Afrique subsaharienne. Rappelant les mesures incitatives qu’offre le climat d’affaires en Algérie, M. Benamor propose de mettre en place des pôles d’excellence dans bien de domaines, citant la micro-informatique.

Fouad Irnatene

---------------------------

Signature de 5 mémorandums d’entente

5 mémorandums d'entente ont été signés entre l'Algérie et la République de Corée du Sud, dans plusieurs domaines économiques vitaux en présence de M. Ouyahia et de son homologue sud-coréen. Ces accords concernent les domaines de l'environnement, les douanes, l'investissement, la mise en conformité et l'accréditation, ainsi que la coopération dans les énergies renouvelables. Le premier document qui concerne la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable entre le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables et son homologue sud-coréen a été signé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables, Kamel Eddine Belatrache et le vice-ministre coréen de l'environnement, Shan Kio Park. Le deuxième document signé entre la Direction générale des douanes et le service des douanes de la République de Corée concerne la modernisation du secteur des douanes. Le document a été signé par le directeur général des douanes algériennes, Farouk Bahamid et le délégué des douanes coréennes, Kim Yong Moon.

Le troisième accord, qui est un mémorandum d'entente pour la coopération entre l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), et l'agence coréenne du renforcement du commerce et de l'investissement a été signé du coté algérien par le Directeur général de l'ANDI, Abdelkrim Mansouri et du coté coréen, par le président de l'agence coréenne du renforcement du commerce et de l'investissement, Biong Oh Koun. Le quatrième mémorandum d'entente concerne la coopération entre l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac) et les laboratoires coréens de conformité. Le document a été signé pour la partie algérienne par le Directeur général de l'Algerac, Noureddine Boudissa, et par le président des laboratoires coréens de conformité, Youn Kab Siouk, pour la partie coréenne. Le cinquième document qui est un mémorandum d'entente entre le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et l'institut coréen des technologies électroniques, a été signé par le directeur général du CDER, Noureddine Yassaa et le président du centre coréen des technologies électroniques, Kim Youngsam.