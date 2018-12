CoopÃ©ration algÃ©ro - sud-corÃ©enne : Relever ensemble de nouveaux dÃ©fis

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est entretenu hier à Alger avec son homologue sud-coréen, Lee Nak-Yon, en visite officielle de trois jours en Algérie. L'entretien, qui a eu lieu au Palais du gouvernement, s'est élargi par la suite aux membres des délégations des deux pays.

Ont pris part à ces entretiens, côté algérien, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, et côté sud-coréen, les membres de la délégation accompagnant le Premier ministre, Lee Nak-Yon.

La visite du PM sud-coréen en Algérie

s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, liés par une Déclaration de partenariat stratégique signée en 2006 entre le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue sud-coréen. Elle sera consacrée à l'examen des relations bilatérales et des voies et moyens de raffermir davantage le partenariat bilatéral et offrira, par ailleurs, l'occasion aux deux parties d'échanger les points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.