Constantine : Distribution de 3.800 unitÃ©s LPL Ã  partir de fÃ©vrier

Le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, a annoncé, lors d’une visite d’inspection au niveau des nouvelles villes Ali Mendjeli et Massinissa, dépendant de la daïra du Khroub, la distribution, à partir de février 2019, de 3.800 logements publics locatifs aux possesseurs de décisions de préaffectation. Pour rappel, les travaux de réalisation de 5.500 unités LPL au niveau des deux villes susmentionnées sont en cours d’achèvement.

Dans la foulée, le wali a indiqué qu’une école primaire sera ouverte, à l’issue des vacances d’hier, à l’U.V 20 d’Ali Mendjeli, de même qu’un collège à Massinissa, ce qui devrait permettre de récupérer l’établissement scolaire affectée en début d’année à l’enseignement moyen, et alléger de la sorte la pression sur l’unique établissement primaire en activité jusqu’ici.

Concernant l’aménagement extérieur, le wali a particulièrement insisté pour que celui-ci soit réalisé dans les normes, et ce pour que les familles délocalisées, comptant un nombre important d’enfants, puissent évoluer dans un environnement sain. Dans ce même ordre d’idées, M. Saïdoun a demandé aux responsables des entreprises en charge desdits travaux d’apporter leur contribution à la réalisation de terrains en pelouse synthétique, lesquels viendraient s’ajouter aux aires de jeu déjà programmées. Le programme LPL pour la capitale de l’Est comprend 27.000 unités réparties entre les douze communes.

À ce titre, celle du chef-lieu a bénéficié de 16.170 unités, dont 13.000 destinées aux souscripteurs ayant reçu leurs décisions de préaffectations.

La commune du Khroub suit avec 6.350 unités, puis arrivent Hamma Bouziane (1.500), Aïn Abid (1.222 unités), Aïn Smara (1.000 unités), Zighoud Youcef (521), Didouche Mourad (330), Beni Hamidène (59), Messaoud Boudjeriou (50), Ouled Rahmoune (88) et Benbadis (8).

Par ailleurs, le chef de l’exécutif a fait part de la délocalisation, au cours du premier trimestre de l’année prochaine, de 360 familles habitant la vieille ville. Cette opération sera suivie par la distribution de 552 logements supplémentaires aux bénéficiaires restant du quota de 1.488 logements sociaux de l’extension de l’U.V 20 d’Ali Mendjeli, et ce afin de régler définitivement la situation des citoyens de la commune de Constantine détenteurs de décisions de préaffectation.

Enfin, M. Saïdoun a exhorté les responsables des entreprises en charge de la voirie et réseaux divers (VRD) activant sur le chantier de l’extension de l’U.V 20 à terminer au plus tôt possible les travaux, afin de permettre la réalisation d’une route d’accès aux 420 logements publics aidés devant être livrés au cours des premiers mois de 2019.

Issam B.