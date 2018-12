Lâ€™AlgÃ©rie abritera une rencontre des 5+5 sur la culture en 2019 : Engager un processus de coopÃ©ration rÃ©gionale

Le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, était hier l’invité au forum de la radio au centre culturel Aïssa Messaoudi.

A cette occasion, il a abordé l’actualité de la culture à l’échelle nationale et régionale, tout en précisant que la tutelle «n’épargne aucun effort» pour encourager nouvelle génération dans la production culturelle. Dans ce cadre, l’invité du forum a affirmé que «des jeunes artistes des wilayas de l’intérieur du pays en particulier, veillent à relever le défi et être les dignes descendants des grands artistes».

M. Mihoubi a annoncé la tenue prochaine d’ assises nationales sur la culture ; il a également annoncé que «l’Algérie abritera en 2019 la rencontre 5+5 sur la culture, ce dialogue 5+5 regroupera les pays de la Méditerranée occidentale, avec l'objectif d'engager un processus de coopération régionale entre les dix pays suivants : l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal ainsi que Malte pour la rive Nord, et les cinq pays de l'Union du Maghreb arabe pour la rive sud.»

Après avoir souligné que cette rencontre entre les deux rives «sera une occasion pour aborder les points communs entre les pays occidentaux du bassin méditerranéen, dont la montée du flux migratoire qui devient de plus en plus un sujet pointu et sensible», le ministre a tenu a précisé que l’ancien colonisateur a «une responsabilité historique sur ce qui se passe actuellement en Afrique. Dans ce cadre, M. Mihoubi a rappelé le discours du Président Abdelaziz Bouteflika en Tunisie, précisant que «si nous avons besoin de sécurité, nous avons aussi besoin de développement». Le ministre a également évoqué la campagne médiatique française qui met en doute les résultats publiés dans la revue Science du 29 novembre 2018 concernant les récentes découvertes archéologiques à Sétif par l’équipe de Mohamed Sahnouni et révélées par la revue Nature.

Cette découverte a permis de conclure que la zone explorée ressemblait à la savane d’Afrique, avec la présence d’éléphants, d’équidés... Le ministre a évoqué la création d’un centre d’interprétariat dans la région à disposition des chercheurs.

Hichem Hamza