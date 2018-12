Technologies de lâ€™information et de la communication : une stratÃ©gie globale

L’Algérie doit adopter une stratégie globale relative au secteur des TIC impliquant un maximum d’intervenants pour encourager le développement d’un contenu local. C’est ce qu’a indiqué, hier, Younès Grar, spécialiste du domaine et ancien conseiller du ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication (MPTIC).

S’exprimant lors d’une conférence organisée par le Parti du Renouveau Algérien (PRA), sur le thème des technologies de l’information et de la communication, M. Grar a regretté le fait que les opérateurs télécoms ne s’appuient pas encore en Algérie que sur les services «traditionnels» de la voix et d’Internet au lieu de services en ligne et considéré que l’usage de la 3G, en dépit de son développement rapide, n’a pas été «optimisé». «Si à travers le monde, la publicité en ligne est un marché très porteur, chez nous, les entreprises continuent encore à passer leurs annonces à la télévision et sur les journaux», a-t-il déploré, rappelant que le développement du contenu n’est pas du «seul» ressort des opérateurs télécoms. «Ceux-ci n’ont pas les données nécessaires pour mettre au point une application qui vous aidera à identifier les pharmacies de gardes, de trouver un médecin ou un restaurant», a-t-il poursuivi.

Pour lui, il s’agit de créer tout un écosystème animé par des fournisseurs de contenu spécialisés dans différents domaines.

Un écosystème dont l’architecte et l’animateur principal devraient être les pouvoirs publics. «Ces derniers doivent mettre en place un schéma global où chacun pourrait s’insérer et faire son business», dira-t-il, estimant que les initiatives individuelles et éparses de création de contenu sont vouées à l’échec car elles ne seront pas économiquement «rentables». En parlant de rentabilité justement, M. Grar assure que l’inexistence de certains contenus en Algérie nous pousse à en «importer» de l’étranger, ce qui implique un coût en termes de bande passante. Le développement d’un contenu local représente également un secteur d’investissement susceptible d’être créé en Algérie, ajoute M. Grar. «A travers le monde, les meilleures entreprises sont celles qui ont investi dans le domaine du contenu telles que Facebook ou Google et à l’étranger, les opérateurs télécoms sont devenus des opérateurs de services», a-t-il expliqué. «Aujourd’hui, il faut penser sérieusement à la question du contenu, car la guerre réelle entre les opérateurs est celle du contenu», a affirmé l’expert.

Salima Ettouahria