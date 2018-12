Casbah dâ€™Alger : Mettre en avant les richesses patrimoniales

Une rencontre portant sur la revitalisation de la Casbah d’Alger a réuni, dimanche soir, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, et l'architecte français, Jean Nouvel.

En présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, cette rencontre a porté sur la mise en œuvre de la convention tripartite signée le même jour entre la wilaya d’Alger, la région d’Ile-de-France, représentée par sa présidente, Valérie Pécresse, et l’architecte Jean Nouvel, représentant des ateliers éponymes, portant sur la revitalisation de la Casbah au plan patrimoine, urbanistique, culturel et touristique. La convention en question a été signée au siège de l'Armée des Janissaires, sise dans la Haute Casbah, et ce, au terme d'une visite sur le terrain.

A cet effet, M. Temmar a souligné que cette convention visait à «impulser une nouvelle dynamique» à la Casbah, le plus vieux quartier de la capitale, classée au patrimoine mondial de l’humanité, tandis que M. Mihoubi a fait part de la disposition de son département à «accompagner» les Ateliers Jean Nouvel du nom de l’architecte français de renommée internationale, dans sa «nouvelle démarche d’intégrer la Casbah d’Alger dans le nouveau plan de la capitale sous la conduite de la wilaya d’Alger».

De son côté, le wali d’Alger a salué cette initiative qui, a-t-il dit, devra donner un «nouvel élan» à la vieille Médina à travers sa revitalisation sur notamment les plans urbanistique et touristique et il s'est félicité de cet accompagnement technique et de la contribution des Ateliers du grand architecte de renommée internationale Jean Nouvel.

Abdelkader Zoukh a rappelé en outre la tenue, hier, d'une rencontre entre les Ateliers de Jean Nouvel et un groupe d'architectes algériens afin d'expliquer «comment la wilaya d'Alger souhaite voir sa baie». L’architecte Jean Nouvel a mis en valeur, pour sa part, les chefs-d’œuvre architecturaux que recèle la vieille Casbah et relevé ainsi, la nécessité de la réhabiliter pour lui restituer son lustre. Il a révélé à cette occasion qu’une étude sur la revitalisation de la Casbah d’Alger est en phase d’élaboration, mettant en avant au passage les richesses patrimoniales et les valeurs historiques que recèle ce bien architectural.

Présent à la cérémonie, le directeur de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de la wilaya d'Alger, Mohamed-Yazid Gaouaoui, a indiqué à l’APS que les études préliminaires prévues au terme de cette convention consistent en un accompagnement technique à intervenir dans les prochains jours

S’exprimant à l'occasion de cette signature, la présidente de la région d’Ile-de-France a valorisé le plan stratégique d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger, qualifiant de «défi» ce projet d'aménagement et d'embellissement de la baie d'Alger, dont les travaux ont atteint 25%. Dans le cadre de l'accompagnement technique prévu en vertu de cette convention, il sera fait appel à l'expérience et à l'expertise d'un éminent expert en architecture, en l'occurrence Jean Nouvel, qui s'attellera avec son staff à restituer son lustre à la Casbah, classée patrimoine mondial par l'Unesco, a ajouté Mme Pécresse pour qui, il ne s'agit pas uniquement d'un projet d'architecture mais de la revitalisation de la Casbah au plan patrimonial, culturel, urbanistique et touristique.

Lors de cette sortie, Mme Valérie Pécresse a visité Dar El Hamra (Basse Casbah), un palais inscrit au programme d'experts français et algériens en vue de la conception d'un plan architectural global.

Tahar Kaïdi