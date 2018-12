CriminalitÃ© Urbaine Ã  SÃ©tif : 505 affaires traitÃ©es en novembre

Un bilan fait ressortir que sur 505 affaires traitées, 472 individus, dont 22 femmes, ont été arrêtés pour différents crimes et délits et présentés devant les juridictions compétentes. Pas moins de 154 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, indique le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya.

Les forces de police ont récupéré 3 véhicules et 3 motos volés, procédé à la saisie de 431.636 unités pyrotechniques et à la récupération de 2 fusils de chasse, 5 kg de poudre noire et 2 téléphones portables.

Les services de la police judiciaire ont traité 94 affaires durant ce même mois. Une activité qui s’est traduite par l’arrestation de 122 mis en cause dont 65 ont été placés sous mandat de dépôt. 1 kg de kif traité et 1.534 comprimés psychotropes ainsi que 6 flacons de la même substance ont été saisis.

Au plan de la sécurité routière, la présence constante sur le terrain des services de police a permis de réduire le nombre d’accidents durant le mois de novembre, au cours duquel 31 accidents corporels ont été enregistrés.

Une situation marquée par une baisse de 13 accidents comparée à la même période de l’année 2017, ainsi que 21 blessés de moins, au moment où les causes restent liées au facteur humain dans une proportion de 93,55%.

Une période à l’issue de laquelle les services de police ont relevé 5.115 infractions au code de la route.

742 infractions sont liées à l’utilisation du film fumé sur les vitres de véhicules et 300 autres au non-respect des règles de bonne conduite, tout comme 220 autres infractions qui portent sur l’utilisation abusive du téléphone portable et 120 pour défaut de port de ceinture de sécurité. 138 cas de mise en fourrière pour les véhicules et 287 autres pour les motocyclettes ont été également relevés.

F. Zoghbi