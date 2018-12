Batna : 3 casemates, 4 bombes et des substances chimiques dÃ©truites

Trois casemates, quatre bombes artisanales et des substances chimiques servant à la fabrication d’explosifs ont été détruites lors d’une opération menée dimanche à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire, tandis qu'un élément de soutien a été arrêté à Tébessa. «A Batna/5e RM, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, le 16 décembre, trois casemates, quatre bombes, des substances chimiques servant à la fabrication d’explosifs, tandis qu’un autre détachement a arrêté, à Tébessa, un élément de soutien aux groupes terroristes». D’autre part, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Djanet/4e RM et In Guezzam/6e RM, douze orpailleurs et saisi trois véhicules tout-terrain, 5,3 tonnes de denrées alimentaires, quatre groupes électrogènes ainsi que d’autres outils d’orpaillage, tandis que d’autres détachements ont appréhendé, à El Oued et Biskra/4e RM, deux contrebandiers et saisi deux camions et 43,5 quintaux de feuilles de tabac». Dans le même contexte, des Gardes-frontières «ont saisi à Tindouf/3e RM, 27 kilos de kif traité, alors que 29 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen et Tamanrasset».



Le Commandant de la Gendarmerie nationale inspecte des unités dans la 2e Région militaire



Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belkecir, a effectué les 16 et 17 décembre, une visite d’inspection des unités de la 2e Région militaire. Au siège de la Région, il a été reçu par le général-major Souab Meftah, commandant de la 2e Région militaire, avant d’inaugurer le laboratoire régional du 2e Commandement régional, le Groupement d’intervention et des établissements régionaux de soutien. Par la suite, il a procédé à l’inauguration du nouveau siège du Groupement territorial de Mostaganem, ainsi que de nouveaux sièges d’escadrons de Gardes-frontières à Tlemcen, notamment au niveau des zones frontalières.