Bordj Bou Arreridj : Nouvelles structures de police

Bordj Bou Arreridj vient de bénéficier d’une BMPJ, d’une sûreté de daïra, d’un siège pour le service des renseignements généraux et d’une sûreté urbaine, qui ont été inaugurés jeudi par l’inspecteur régional de police de l’Est, Mustapha Benaini, et le wali, Benamar Bekouche.

La commune de Ras El Oued a bénéficié d’une sûreté urbaine, et à Medjana, un nouveau siège de la sûreté de daïra a été inauguré. Les officiers et les agents des RG ont vu leurs conditions de travail s’améliorer grâce au nouveau siège. La wilaya a été dotée de moyens humains, avec un policier pour 104 habitants. L’inspecteur régional a annoncé que 15 autres structures sont en projet, dont 4 sûretés urbaines. Il a insisté sur l’importance de la police de proximité pour répondre aux besoins nés de l’ouverture de nouvelles cités.

F. D.