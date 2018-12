DGSN - UniversitÃ© : Consolidation du partenariat scientifique

Consciente de l’importance des grands défis, la Direction générale la Sûreté nationale s’est engagée dans l’adoption de nouvelles stratégies pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, en accordant une priorité à la formation de ses éléments, qui constitue un principe de base dans sa stratégie visant la modernisation et le développement de ses structures.

C’est ce qu’a indiqué, hier, le DGSN dans une allocution, lue en son nom par le directeur de la police judiciaire, Ali Ferrag, à l’occasion des journées d’information sur les services de la Sûreté nationale, organisées à la Bibliothèque nationale d’El Hamma (Alger).

Le colonel Mustapha El Habiri a souligné à cette occasion l’intérêt accordé à la sécurité et à la prévention contre les fléaux qui constituent un souci majeur pour la DGSN et fait part de l’adoption d’une démarche visant le «renforcement» des partenariats basés sur «l’échange» d’expériences et la «généralisation» des «bonnes» pratiques, ainsi que l’utilisation des solutions «innovantes» dans l’accomplissement de la noble mission de la police.

«Nous avons mobilisé les moyens nécessaires en vue de former des compétences de haut niveau dans les universités et les centres de recherche, selon des normes de qualité, ce qui permet à nos éléments d’acquérir des connaissances sur les nouvelles technologies», a-t-il souligné, relevant l’importance des différentes stratégies sécuritaires mises en place pour «faire face» aux défis actuels, notamment celles en relation directe avec la protection du citoyen et de ses biens ainsi que celles en rapport avec la sécurité territoriale et la souveraineté du pays.

Dans ce cadre, le colonel El Habiri a évoqué l’approche adoptée par la Police algérienne qui a abouti à des résultats «satisfaisants», ce qui lui a permis d’occuper une place importante en tant qu’acteur «essentiel» dans la lutte contre le crime organisé transfrontalier. «Cela est dû essentiellement au professionnalisme des services de police, à l’amélioration des performances ainsi qu’au renforcement des capacités des unités et à la modernisation des méthodes et des moyens d’investigation», a-t-il estimé, soulignant le renforcement de la relation de confiance avec le citoyen qui constitue, à ses yeux, un partenaire «essentiel» dans l’équation sécuritaire et sa participation «efficiente» à la préservation de la sécurité des biens et des personnes.

Le patron de la Police s’est réjoui de la consolidation des principes de l’ Etat de droit par le biais du respect des droits et libertés et de l’éthique de la police à travers l’élaboration du guide de déontologie, lequel constitue la plateforme sur laquelle se base le policier dans l'accomplissement de ses missions, et la création en 2016 d’un bureau central des droits de l’Homme au niveau de la DGSN. Le directeur de la police judiciaire a, quant à lui, mis l’accent sur le «renforcement» et la «modernisation» des moyens de recherches et d’investigations scientifiques ayant permis à la résolution de plusieurs affaires criminelles en temps réel, tout en faisant part de l’existence de pas moins de 700 experts et 2.500 techniciens spécialisés dans le domaine de la lutte contre la criminalité.

Ces journées d’information qui se poursuivront jusqu’au 19 décembre visent à mettre en exergue l’importance du partenariat constructif entre la DGSN, les institutions académiques et les centres de recherche dans le domaine scientifique.

Kamélia Hadjib