Loi sur la protection de lâ€™enfance : Les textes dâ€™application au niveau du SGG

Les textes d’application issus de la loi de 2015 relative à la protection de l’enfance se trouvent actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement, a déclaré, hier à Tipasa, la déléguée nationale de la promotion et de la protection de l’enfance (ONPPE), Meriem Cherfi. Signalant la préparation en cours, par son Organe, pour la première fois en Algérie, d’«une banque nationale de données sur la situation de l’enfance, à l’échelle nationale», Mme Cherfi a estimé, dans une déclaration à l’APS, que «notre pays a franchi de grands pas en matière de protection et de promotion des droits des enfants» à travers, a-t-elle dit, «l’arsenal juridique permettant la consécration de cet objectif».

La responsable, accompagnée par le wali de Tipasa, Mohamed Bouchama, lors d’une visite dans la wilaya, a souligné que les textes d’application issus de la loi de 2015 se trouvent actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement pour examen «avant leur promulgation prochaine».

Elle a, par ailleurs, fait part de préparatifs en cours en vue de l’introduction, auprès du Président de la République, du premier rapport annuel de son Organe relatif à la situation des droits de l’enfance, depuis sa création en 2015 et sa désignation à sa tête en 2016. «Nous visons la promotion de l’ONPPE en référent national en matière de droits des enfants», à travers la mise au point d’une plateforme de données ou banque d’informations sur la situation de l’enfance en Algérie (comme stipulé par la loi sur l’enfance), a-t-elle ajouté. Selon les prévisions de Mme Cherfi, les premiers indices sur la situation de l’enfance en Algérie seront annoncés en 2019, sachant que les informations en question «seront actualisées de façon périodique», a-t-elle encore dit, et que ce projet «requiert une plateforme numérique pour son lancement».

«Cette banque d’informations est un outil nécessaire pour avoir une vision claire sur la situation de l’enfance en Algérie, avant de faire un diagnostic de l’état des lieux et de mettre au point une feuille de route, en vue d’une stratégie pour le secteur», a-t-elle estimé. Durant ses haltes successives à l’hôpital mère-enfant, à l’université de Tipasa et à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville, la responsable n’a pas manqué de rappeler l’impératif de signaler toute atteinte à l’enfance, à son Organe, à travers le numéro vert «1111», ou son site électronique. Elle a fait part, à ce titre, de plus de 712 signalements sur des cas d’atteinte aux droits de l’enfant, enregistrés par ses services jusqu’à dimanche, sur le numéro 1111, mis en service depuis avril dernier.

Ces appels ont été directement transférés aux services de milieu ouvert relevant du ministère de la Solidarité nationale, ou au juge des mineurs, chargé de la protection de l’enfance, a-t-elle informé. Encourageant les citoyens à recourir à ce numéro, elle a affirmé son caractère «gratuit, confidentiel et exempt de toute poursuite judiciaire, même en cas de faux appels». Parallèlement, l’Organe national de promotion et de protection de l’enfance (ONPPE) reçoit une moyenne de 5.000 appels/jour de personnes qui désirent s’informer sur son rôle et ses missions.

Le facteur humain est l’autre volet important de cet organe, qui a été doté d’une commission permanente englobant des représentants de 15 secteurs concernés, ayant tous bénéficié d’une formation adéquate, au même titre que les employés en milieu ouvert, et le réseau des journalistes. En prenant part à un séminaire national sur «La protection des droits de l’enfant entre texte réglementaire et sa mise en pratique», au centre universitaire de Tipasa, Mme Cherfi a annoncé le lancement de son Organe dans la signature de conventions de coopération avec des centres de recherche relatifs à l’enfance, outre l’organisation de colloques scientifiques pour enrichir le sujet.