Tizi-Ouzou : un laboratoire de contrÃ´le de lâ€™eau

L’Algérienne des eaux (ADE) de Tizi Ouzou vient d’être dotée d'un laboratoire d’analyses des eaux répondant aux standards internationaux. Équipé de moyens matériels et humains nécessaires au suivi et au contrôle de toutes les eaux produites et distribuées à travers toute la wilaya de Tizi Ouzou, ce laboratoire est désormais opérationnel depuis quelques jours, apprend-on hier, lors d’une visite guidée à ce nouvel équipement de l’ADE. Selon les explications fournies sur place, les missions de ce laboratoire sont l’autocontrôle, l’analyse physico-chimique et bactériologique de toutes les eaux produites et distribuées, les enquêtes sanitaires, notamment les recherche et lutte contre toutes sources et formes de pollutions.

L’effectif de ce laboratoire de contrôle et d’analyses des eaux est composé d’un chef de laboratoire, d’un chef de service physico-chimique, de 3 chimistes, d’un chef de service bactériologique, de 3 biologiste, de 4 préleveurs et d’un réceptionniste des échantillons sur le logiciel qualité. «Au niveau de chaque centre, il existe un biologiste ou chimiste, pour assurer des contrôles de la désinfection au quotidien, suivre l’opération de nettoyage, désinfection des ouvrages hydrauliques et se déplacer en cas de réclamation», a-t-on expliqué. Ce laboratoire permettra l’analyse de l’eau, selon plusieurs paramètres, à savoir organoleptiques (couleur, saveur et goût), physico-chimique (pH, conductivité, turbidité, salinité, P-redox, résidu sec à 105°c et MES à 105°C), minéralisation globale (calcium, magnésium, sodium, potassium, chlorures, sulfates, bicarbonates TH, TA, TAC ), pollutions (ammonium, nitrates, nitrites, phosphore, matières organiques, DBO5 et DCO), les paramètres indésirables (fer et aluminium), bactériologiques (flore totale revivifiable à 22°c et 37°c, coliforme totaux, E-Coli, streptocoques fécaux, spores anaérobie sulfito-réductrices), a-t-on encore fait savoir. Avec la réception d’un iconomètre, on pourra analyser les paramètres suivants : les fluorures, les iodures, les bromures, les sulfures, les cyanures, alors que les métaux lourds et les THM sont analysés au niveau du laboratoire central de la Direction générale, lit-on dans la fiche technique de présentation de ce nouvel équipement.

B. A.