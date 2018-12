Tizi Ouzou : Un premier tronÃ§on du TÃ©lÃ©phÃ©rique livrÃ© en 2019

Un premier tronçon du téléphérique de la ville de Tizi Ouzou, qui reliera la gare multimodale de Bouhinoune au mausolée de Sidi Belloua, dans le village de Redjaouna, sur une distance de 5,5 km, sera réceptionné, au courant du deuxième trimestre de l’année 2019, a annoncé, hier à Tizi Ouzou, le président-directeur général de l’entreprise de gestion du Métro d’Alger, Mustapha Kouraba, en marge d’une visite du travail effectuée en compagnie du wali, Abdelhakim Chater, au chantier de réalisation de ce projet. Ce premier tronçon de télécabines d’une longueur de 2.5 kilomètres à partir de la gare multimodale de Bouhinoune jusqu’à hauteur du siège de la wilaya avec deux haltes, l’une à la Nouvelle Ville et une autre au stade du 1er-Novembre de la ville des Genêts, sera livré au plus tard le mois d’avril prochain, eu égard à l’avancement considérable des travaux de sa réalisation, a assuré Mustapha Kouraba, en indiquant que la mise en service de ce tronçon doté de 65 cabines permettra le transport de quelque 2.400 passagers par heure et par ligne. Concernant le deuxième tronçon de ce téléphérique, qui débutera de la gare à hauteur de la wilaya jusqu’au mausolée Sidi Belloua (Redjaouna), d’une longueur de 3 kilomètres, sa livraison interviendrait à la fin de l’année 2019 ou au plus tard le premier trimestre de l’année 2020, selon toujours les projections du PDG de l’entreprise du Métro d’Alger. Pour ce dernier, la libération de l’emprise du tracé et l’expérience acquise par les entreprises réalisatrices permettront la livraison de ce deuxième tronçon la fin de 2019 ou au plus tard le premier trimestre de l’année 2020.

«Les travaux de réalisation de ce tronçon doté de trois gares se poursuivent toujours», a-t-il encore affirmé. Le téléphérique de Tizi Ouzou, dont le coût de réalisation est de 8,7 milliards de DA, comporte deux stations de départ et d'arrivée (Bouhinoune et Redjaouna), ainsi que quatre stations intermédiaires, au niveau de la nouvelle ville, du stade du 1er-Novembre, du siège de la wilaya (CEM Babouche) et de l'hôpital Belloua.

Le tracé compte un total de 28 pylônes, selon sa fiche technique. Le transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital Belloua à Redjaouna sera assuré par le système télécabine, tandis que le reste du tronçon, soit à partir de cet établissement hospitalier jusqu'au mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m d'altitude à Redjaouna, se fera par téléphérique. Ce dernier est le premier téléphérique le plus long en Algérie, a par ailleurs fait savoir le même responsable, en précisant qu’il est également le 13e du genre au niveau national. Le wali a visité les chantiers de réalisation de stations de ce projet structurant où il s’est enquis sur l’avancement de ses travaux. Sur les lieux, le wali a insisté sur la nécessité de formation des personnels qui seront appelés à gérer à sa mise en service de ce moyen de transport moderne. Le vice-président de l’APW a pour sa part invité les concepteurs de ce projet à prévoir des espaces de promotion de la culture locale au niveau des stations de ce téléphérique, qui doit constituer un moyen de promotion touristique, en sus de sa vocation initiale, à savoir le transport des voyageurs.



Projets structurants : suivi permanent



La semaine dernière, le wali a effectué une visite d’inspection au niveau du projet de la pénétrante à l’autoroute Est-Ouest. Les représentants du groupement d’entreprises réalisatrices ont présenté un exposé détaillé concernant l’état d’avancement du projet qui a atteint actuellement le taux global de 51%. Le wali a visité les principaux axes du tracé de 36 km relevant du territoire de Tizi Ouzou, notamment les deux tunnels en deux fois trois voies, le premier dans la commune d’Aït Yahia Moussa (720 mètres linéaires) et le deuxième à Draâ El-Mizan (940 mètres linéaires), ainsi que les ouvrages d’art qui connaissent un taux de réalisation «appréciable». Abdelhakim Chater a instruit les entreprises en charge de la réalisation de projet structurant à «revoir à la hausse la cadence des travaux, pour pouvoir réceptionner le projet dans les délais contractuels, soit le premier trimestre de l’année 2020». Le wali a insisté sur ce délais, d’autant plus que, a-t-il rassuré, «les contraintes majeures sont prises en charge». Le wali a déclaré que ce projet revêt une importance capitale, tant qu’il va désenclaver toute la région sud de la wilaya et sera une valeur ajoutée sur les plans économique et touristique. Il a aussi exprimé son optimisme quant à la réception dans les délais de ce projet, dont les travaux vont désormais connaître leur vitesse de croisière, suite à la levée des contraintes majeures ayant causé un énorme retard dans sa réalisation.

Le projet de la pénétrante autoroutière, qui reliera la wilaya de Tizi Ouzou à l’autoroute Est- Ouest, via Djebahia (Bouira), sur une longueur de 48 kilomètres, dont 37 sur le territoire de Tizi Ouzou, a été lancé en 2013. Il comporte 25 km de routes secondaires, 6 échangeurs à Tizi Ouzou et un autre à Bouira, 37 ouvrages d’art, dont 21 viaducs et 2 grands tunnels, selon la fiche technique de ce mégaprojet structurant.

Bel. Adrar