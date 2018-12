Entreprises innovantes : Ã  la recherche dâ€™un Ã©cosystÃ¨me viable

Les médias, vecteur incontournable de la diffusion de la culture entrepreneuriale.

Dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, l’association REG (Réseau entrepreneurial global) a organisé, hier, au siège de la wilaya d’Alger, une journée «Media Entrepreneurship Day», avec pour vocation de mettre à l’honneur l’entrepreneuriat dans le secteur des médias à l’ère du numérique. Un thème qui demeure assez peu abordé dans les médias. Pourtant, beaucoup d’études se penchent sur l’influence que peuvent avoir ces derniers dans nos perceptions et habitudes, notamment dans le développement de l’entrepreneuriat.

Outre le rôle fondamental qu’il est amené à jouer pour promouvoir l’esprit d’entreprise et contribuer à la construction d’une société plus entrepreneuriale, le secteur des médias détient un fort potentiel en termes de création de start-up. En effet, les médias changent de paradigme. La révolution numérique bouleverse les règles du jeu et les positions de force des principaux acteurs. La possibilité de consommer des journaux, des magazines et des programmes audiovisuels, grâce à une simple ligne téléphonique, oblige à repenser les médias. S’exprimant, à cette occasion, le représentant du ministère de l’Intérieur, de l’Aménagement du territoire et des Collectivités locales a révélé l’existence d’une nouvelle orientation de l’État algérien en matière de développement économique et social, et soutient que l’entrepreneuriat est un levier du développement et du développement local. «Dernièrement, lors de la rencontre gouvernement-wali, un atelier a été dédié à l’entrepreneuriat et les partenariats, et ce dans le but d’aider les porteurs de projets à créer une dynamique locale», a expliqué Hani Tiouane, affirmant qu’au niveau du ministère de l’Intérieur, on a fait en sorte que l’entrepreneuriat devienne une stratégie «à part entière». Aussi, il confie qu’un travail de concertation doit être fait au niveau de tous les ministères. «Il faut faire en sorte de confronter les idées. C’est très important», a-t-il estimé. Pour sa part, la directrice générale de la PME auprès du ministère de l’Industrie et des Mines a déclaré que l’entrepreneuriat est un vecteur «vital» pour la création de richesse, d’emploi, d’innovation et d’exploitation des ressources. «La promotion de l’entrepreneuriat constitue un des leviers de notre stratégie de développement de l’entreprise industrielle et de la PME. C’est donc à ce titre que notre département ministériel s’est attelé à créer un environnement favorable à l’investissement», a précisé Hassiba Mokraoui, avant d’ajouter qu’un travail de «synergie et de complémentarité» doit se faire entre les différents acteurs et organismes, pour «réunir» les conditions d’un écosystème favorable à l’émergence d’entreprises «innovantes et compétitives».

«C’est dans cette perspective qu’une convention de partenariat entre la Direction générale de la PME du ministère de l’Industrie et l’association REG vient d’être signée», a-t-elle affirmé, précisant au passage que cette association bénéficiera d’un appui institutionnel pour la mise en œuvre du programme de formation et d’accélération des start-up. Dans ce même sillage, la présidente de l’association «REG» a, quant à elle, souligné le fait que cette rencontre propose d’explorer le rôle des médias dans le développement de l’entrepreneuriat. «Le secteur des médias détient un fort potentiel entrepreneurial. En effet, ces derniers influencent fortement à travers les programmes qu’ils développent ainsi leur rôle, de plus en plus stratégique», a expliqué Fatiha Rachedi, non sans faire savoir que le but de cette journée vise à «encourager» les jeunes à «développer» un esprit entrepreneurial.

De son côté, le conseiller du président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, Ilyes Benziane, a assuré que son département accorde une «grande» importance à ce type de rencontre, afin de pouvoir faire un état des lieux de ce qui se passe et mettre en application ces nouvelles techniques. «L’ère du digital est en train de prendre le dessus, et nous sommes obligés de prendre en compte ces nouvelles méthodes, en étant, par exemple, plus présents sur les réseaux sociaux», a-t-il déclaré.

Sami Kaïdi