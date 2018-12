Grand angle : UnitÃ©

C’est un fait indéniable. La situation actuelle du monde arabo-musulman a impacté de manière négative la cause palestinienne. Au fil des ans et de la multiplication des conflits qui l’affaiblissent, cette question a été mise de côté. Aujourd’hui, la tragédie palestinienne n’est évoquée lors des réunions arabes que pour se donner bonne conscience. Pourtant, estime un spécialiste du dossier, «cela ne signifie pas que la Palestine n’a plus d’importance ou ne soit plus au cœur de la conscience politique arabe globale» qui ajoutera que cette mise à côté est «temporaire». Selon lui, «une fois une nouvelle réalité installée, la Palestine va se retrouver dans une position centrale, non pas pour des raisons émotives ou sentimentales, mais simplement parce que la stabilité continuera à échapper au Moyen-Orient tant que la Palestine sera sous occupation militaire, subissant guerre et génocide». Cette analyse est, pour le moins que l’on puisse dire, réconfortante. En effet, nombreux sont les palestiniens qui reprochent aux dirigeants arabes de les avoir sacrifiés sur l’autel de leurs arrangements avec l’occident. Toutefois, il est nécessaire aussi de souligner que pour que la question palestinienne redevienne une question centrale et prioritaire dans les agendas, il faudrait aussi que ses responsables soient à la hauteur des défis. Or, il n’est un secret pour personne que les divisions intestines portent préjudice au combat mené au niveau international. C’est pourquoi il faudrait d’abord œuvrer à la réunification des rangs. C’est à ce prix que la Palestine pourra faire entendre sa voix. Dimanche, le chef du mouvement de résistance palestinien (Hamas), Ismaïl Haniyeh, a appelé, depuis Ghaza, à la reconstruction «d'urgence» de l'unité nationale palestinienne. Et pour cause, ce dirigeant ne peut ignorer que l’incapacité des palestiniens à se réconcilier est du pain béni pour Israël. Plus encore, selon des analystes «cet état de fait permet à des acteurs extérieurs au conflit de parler au nom des Palestiniens, ce qui conduit à déposséder l'O.L.P. de ce rôle, au moment même où les tentatives de Mahmoud Abbas de voir reconnaître la Palestine comme un État à part entière à l'ONU. échouent». C’est dire combien l’unité à laquelle appelle Haniyeh est essentielle pour le devenir de la question palestinienne.

Nadia k.