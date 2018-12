Sanctions amÃ©ricaines contre Pyongyang : Menace sur la dÃ©nuclÃ©arisation

La Corée du Nord a dénoncé les nouvelles sanctions décrétées contre elle par les Etats-Unis, qu'elle accuse de vouloir "bloquer pour toujours" la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les Etats-Unis viennent de sanctionner trois dirigeants nord-coréens, dont l'un des plus hauts responsables du régime. Ces mesures sont prises alors que les négociations sur le nucléaire entre Pyongyang et Washington sont à nouveau au point mort. Le président américain, Donald Trump, continue cependant d'évoquer un nouveau tête-à-tête avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un pour début 2019, après leur sommet historique de Singapour en juin. Dans un communiqué publié dimanche par l'agence nord-coréenne KCNA, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères salue les efforts de M. Trump pour améliorer les relations bilatérales, mais accuse le département d'Etat américain de "vouloir à tout prix" les "faire revenir à ce qu'elles étaient l'année dernière, marquées par des échanges de tirs". Washington commettrait "une erreur de calcul énorme s'il croit pouvoir contraindre le Nord à renoncer à son arsenal nucléaire par les pressions et les sanctions", ajoute le texte signé par le directeur des recherches politiques de l'Institut des études américaines du ministère.