31e anniversaire du mouvement palestinien Hamas : Haniyeh appelle Ã  lâ€™unitÃ© nationale

Le chef du mouvement de résistance palestinien (Hamas), Ismaïl Haniyeh, a appelé, depuis Ghaza, à la reconstruction «d'urgence» de l'unité nationale palestinienne, saluant, à l'occasion, la «résistance» palestinienne en Cisjordanie occupée, ont rapporté des médias locaux.

Dans un discours devant des dizaines de milliers de personnes, le chef du mouvement palestinien, Ismaïl Haniyeh, a affirmé que la résistance place tout son espoirs dans la Cisjordanie occupée qui est l'endroit principal où se déroulent les événements et l'endroit le plus approprié pour résoudre le conflit avec notre ennemi israélien», saluant les sacrifices consentis par les Palestiniens pour défendre «leur cause nationale et protéger El-Qods occupée et la mosquée El Aqsa». S'exprimant à l'occasion du 31e anniversaire de la fondation du mouvement Hamas, M. Haniyeh a indiqué que «la Cisjordanie occupée s'est dressée avec gloire, force et habileté comme si elle voulait dire à notre peuple à l'occasion de l'anniversaire glorieux qu'elle était avec la résistance, en harmonie totale». Le mouvement de la résistance palestinienne a fêté son 31e anniversaire sous le slogan «Résistance victorieuse et siège brisé», en référence aux manifestations pour la levée du blocus israélien et le retour des réfugiés palestiniens qui ont été lancées le 30 mars dernier. A propos de ces manifestations, il a souligné que les Palestiniens ont envoyé un message clair à la communauté internationale de rejet du fameux «Accord du siècle» soutenu par les Etats-Unis et celui de la mobilisation pour défendre les droits des Palestiniens à lever l'embargo imposé par l'occupant israélien à l'enclave palestinienne depuis plus de 10 ans. A l'occasion de cette commémoration, des parades militaires et civiles ont été organisées dans la bande de Ghaza. Sur le terrain, plusieurs Palestiniens ont été blessés hier lors d'une incursion des forces d'occupation israéliennes dans le nord de Tulkarem en Cisjordanie, rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa. Les forces d'occupation ont tiré des balles en caoutchouc et lancé des grenades lacrymogènes en direction des manifestants palestiniens blessant plusieurs d’entre eux, indique le directeur du Croissant-Rouge à Tulkarem, Raed Yassin, cité par l'agence. Le directeur du Croissant-Rouge à Tulkarem a fait état de quatre cas d’asphyxie et de trois blessés par balles en caoutchouc parmi les civils palestiniens, relevant que les soldats israéliens ont également pris pour cible des secouristes et des ambulances. Selon Wafa, la banlieue de Shweikeh au nord de Tulkarem est depuis lundi matin le théâtre d’un large déploiement militaire israélien. Le ministère palestinien de l’Education a décidé dans ce contexte de suspendre les cours pour cette journée dans les écoles de la banlieue, ajoute la même source.

M. T. et agences